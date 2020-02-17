Дженніфер Лопес похизувалася тілом у бікіні: екстремально відверте фото 18+
50-річній голлівудській знаменитості може позаздрити чи не кожна світова зірка. Дженніфер Лопес невтомно працює над своїм тілом, а фантастичними результатами тренувань ділиться з прихильниками. Так, співачка опублікувала фото у бікіні, яке підірвало мережу.
До особистого життя зірки прикуті мільйони поглядів по всьому світу. Проте частіше папараці вдається зафіксувати Джей Ло під час занять спортом, аніж на романтичних прогулянках з нареченим. Так, виконавиця дотримується суворого режиму тренувань, невтомно працюючи над собою у залі.
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Судячи з усього, знаменитість переконана, що немає меж досконалості. Адже її підтягнуте спортивне тіло – приклад для наслідування. Незважаючи на відмінні форми Дженніфер Лопес досить рідко демонструє досягнення у відвертих повсякденних образах.
Проте сьогодні 50-річна співачка все ж вирішила поділитися світлиною з відпочинку. На фото, зробленому у ванній кімнаті, вона зображена в білому бікіні на зав'язках. Бюстгальтер ледь прикриває пишні груди зірки, а відсутність одягу, окрім купальника, дозволяє сповна розгледіти струнке тіло Джей Ло.
Виконавиця вирішила не обтяжувати себе звичними гламурними зачісками та макіяжем, зібравши волосся у тугий пучок. Зірка незмінно вражає своїм неймовірним зовнішнім виглядом та природною красою.
Дженніфер Лопес похизувалася тілом у бікіні / Instagram / @jlo
Пропонуємо переглянути добірку фото, на яких голлівудська знаменитість Дженніфер Лопес демонструє свою бездоганну фігуру.
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