Екватор стадіонного туру "Антитіл": емоційні фото та відео з концертів

15 червня відгримів концерт гурту "Антитіла" у Полтаві. Це третій концерт із п'яти в рамках стадіонного туру Hello, який пройшов на підтримку нового однойменного альбому.

Вже майже п'ятдесят тисяч людей по всій Україні почули та проспівали Hello разом з гуртом "Антитіла". Попереду завершальні концерти у Одесі та Києві.

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Знаковий тур Hello на унікальній сцені

У 2018 році музиканти не лише першими анонсували свій стадіонний тур, вони також стали першими, хто за підтримки технічного партнера PR music згодом використав надсучасне звукове та світлове обладнання на своїх концертах по Україні. Саме це обладнання використовують такі зірки світового рівня, як Daddy Yankee і Tokio Hotel.



Для створення шоу Антитіла залучились підтримкою закордонних фахівців

Все стало можливим завдяки тривалій підготовці та праці великої команди, що нараховує близько ста людей. Члени команди кожного дня здійснюють великий обсяг роботи, щоб сучасна українська музика потужно прозвучала у п'яти запланованих містах туру.

Перші концерти на межі зриву

Львів

Перші два концерти туру Hello були на межі зриву з різних причин. Так, у Львові після першого етапу рекламної кампанії туру, Федерація Футболу України вимагала перенести концерт через нове покриття стадіону "Арена Львів", яке могли б пошкодити відвідувачі концерту. Його постелили перед футбольним матчем збірної України.



Концерт у Львові був на межі зриву

Представники гурту відстояли подію, хоча й пішли на обмеження і погодилися задіяти лише половину стадіону, перемістивши сцену і мінімізувавши загрози для газону та майбутнього матчу.

Харків

За кілька днів до Харківського концерту до директора гурту "Антитіла" Сергія Вусика надходили регулярні повідомлення про можливе замінювання стадіону та пропозиції "вирішити питання" за певну винагороду. Тут слід подякувати керівництву, співробітникам МВС та СБУ у Харкові, які взяли ситуацію під власний контроль.

Підготовка та промо-кампанія до харківського концерту не припинялася навіть після введення військового стану восени 2018-го, хоча багато заходів у місті Харкові через це було скасовано.



Кожен концерт "Антитіл" тривав понад дві години

Полтава

Підготовка концерту в Полтаві також не пройшла без скандалу: колишній мер міста і потенційний кандидат у депутати Олександр Мамай офіційно придбав у "Антитіл" 700 квитків на концерт і безкоштовно розповсюджував їх серед містян, що викликало неабиякий інтерес в медіа.



Команда гурту "Антитіла" пройшла вже екватор концертів

Але, незважаючи на всі деталі підготовки, найбільше, що запам'яталося людям у Львові, Харкові та Полтаві – це унікальна атмосфера єднання, що притаманна лише "Антитілам". Слід зазначити, що на трьох концертах було багато прихильників гурту, які приїхали з різних країн: США, Німеччина, Велика Британія, Угорщина, Нідерланди, Ізраїль.

Дивіться відео із стадіонного туру Hello:

Лідер гурту Тарас Тополя поділився, що на такий ажіотаж навколо гастрольного туру аж ніяк не очікував: "Ми перетнули екватор туру! Сказати, що ми в захопленні – нічого не сказати. Ми очікували десятки тисяч людей у Львові, і це сталося. Але ми точно не були готові до тієї кількості людей і того куражу, який був у Харкові та Полтаві. Все, що сталося з "Антитілами" за останній місяць – це якась магія. До нас збираються прихильники зі всього світу".

Чи могли ми подумати що у Полтаву летітимуть із Остіна, Мінська. А у Львів – із Швейцарії, Канади, Ізраїля. 24-го серпня ми привеземо Hello в Одесу! Буде незалежно, буде вільно і гаряче. А ще, всерйоз думаємо над розширенням географії стадіонного туру,

– зізнається Тарас Тополя.

Для кожного міста "Антитіла" готували музичні сюрпризи. Так, у Львові на одній сцені з командою виступили близько п'ятдесяти дітей, вони мовою жестів виконали пісню "Лови момент".

Також у Львові відбулася презентація пісні та кліпу "Symphony" у співпраці з гуртом Clean Bandit. Гості Харкова та Полтави почули дует Тараса Тополі та Олексія Веренчика з гурту DETACH. Вони виконали разом пісню "Смотри в меня". Фан-клуб "Антитіл" також не пас задніх, і в оригінальний спосіб привітав "Антитіла" у Харкові. Під час виконання пісні "Hello" вони підняли сотні табличок із назвою пісні.



Для кожного концерту Антитіла готували глядачам сюрприз

У Харкові та Полтаві глядачі вітали батьків Тараса Тополі, які відвідали саме ці міста. Адже у ниж рідко є можливість бути присутніми на концертах гурту.

Незмінним у кожному місті була музична програма від "Антитіл" тривалістю у дві з половиною години, шоу з графічними та візуальними ефектами, відкрита сцена у формі напівкола шириною понад сорок метрів, яка була створена спеціально для туру Hello.

Нагадаємо, що стадіонний тур Hello триває. Наступний концерт відбудеться 24 серпня в Одесі на стадіоні "Спартак", а завершиться тур 17 листопада у Палаці спорту в Києві.