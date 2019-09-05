Форум видавців у Львові 2019: найцікавіші події книжкового фестивалю

Форум видавців у Львові відбудеться 18-22 вересня. Впродовж 5 днів поціновувачі культурних подій зможуть відвідати безліч освітніх заходів, поспілкуватися з авторами і придбати книги. Події відбуватимуться у Палаці Мистецтв та ще в десятках локаціях міста. Щоб не загубитися серед усього різноманіття – ознайомтесь з програмою Форуму далі в матеріалі.

Форум видавців | Book Forum – це найбільший книжковий, літературний, культурний фестиваль України і Центрально-Східної Європи. Фокусна тема фестивалю 2019 року – "Відшукування причетного" – назва одного з віршів українського поета Грицька Чубая.

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У межах головної теми на фестивалі будуть говорити про пошук спільної мови з іншими і розуміння, з ким цієї спільної мови навіть не треба шукати. Не оминуть і важливу проблему суспільства – турботу про довкілля, адже немає таких речей і явищ, до яких би ми не були прямо чи опосередковано причетні у цьому житті, навіть якщо ця причетність на перший погляд і не очевидна.

У 2019 році програма 26 BookForum налічує 700 подій, у яких візьмуть участь понад 1000 українських та іноземних учасників.

Оскільки програма фестивалю надто масштабна – ми відібрали ті події, які на наш погляд, важливі та варті уваги. Ознайомитися з детальною програмою фестивалю можна на сайті "Форуму видавців 2019".

Форум видавців 2019 у Львові: програма по днях

Форум видавців 2019 – програма на 18 вересня, середа

Що:Зустріч з польським письменником Лукашем Орбітовським та презентація перекладу збірки оповідань "Голова змії"

Де: Книгарня "Книголенд"

Коли: 13:00-14:00



Лукаш Орбітовський

Форум видавців 2019 – програма на 19 вересня, четвер

Що: Презентація книжки "Стежками Карпат. 80 маршрутів Олега Ямалова в Українських Карпатах"

Де: Львів, Мулярська вулиця, 2а

Коли: 11:00-11:45

"Стежками Карпат. 80 маршрутів Олега Ямалова в Українських Карпатах" – це докладний піший путівник у Карпатських горах західної частини України. Книга пропонує 80 маршрутів, згрупованих по трьох регіонах Карпат.



Книга ідеальна знахідка для любителів гір

Що: Презентація книги "Степовий Бог"

Де: Львів, Академіка Філарета Колесси вулиця, 2

Коли: 12:00-12:45

"Степовий Бог" – це презентація першого роману Євгена Ліра з масштабної трилогії "Хассара" у рамках 26BookForum.



Презентація роману "Степовий Бог" Євгена Ліра

Що: Автограф-сесія з Євгеном Клопотенком

Де: Львів, Миколая Коперника вулиця, 17

Коли: 13:00-13:45

Євген Клопотенко – відомий український кулінар, випускник кулінарної школи Le Cordon Bleu і засновник гастромайстерні Confiture. Шанувальники відомого кулінара матимуть змогу зробити фото зі своїм кумиром.



Євген Клопотенко

Що: Показ фільму "Намір"

Де: Львів, Миколая Коперника вулиця, 9

Коли: 13:00 - 14:00

У Львові шанувальникам Любка Дереша покажуть екранізацію на його однойменний роман "Намір". Фільм створений компанією "ВАВІЛОН" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.



Показ фільму "Намір"

Що: Майстер-клас Ірен Роздобудько "Сценарій байопіка: з чого почати"

Де: Львів, вулиця Леся Курбаса, 3

Коли: 17:00 - 17:45

Українська письменниця Ірен Роздобудько розповість про власний досвід написання сценарію та роману де головним героєм є реальна історична особистість.



Ірен Роздобудько

Що: Презентація роману Василя Махна "Вічний календар"

Де: Львівська обласна універсальна бібліотека, Велика зала

Коли: 17:30 - 18:15

Новий роман Василя Махна "Вічний календар" – це оповідь про хронологію життя українців, поляків, євреїв і вірмен в Галичині, Східній Україні.



Презентація книги "Вічний календар"

Форум видавців 2019 – програма на 20 вересня, п'ятниця

Що: Презентація нових романів Андрія Кокотюхи

Де: Палац Мистецтв, конференц-зал

Коли: 10:30 - 11:30

Письменник Андрій Кокотюха презентує романи "Вигнанець і чорна вдова" та "Вигнанець і полтавська відьма". Також відбудеться дискусія про вже екранізовану українську книжку та тендінції в цій галузі.



Андрій Кокотюха

Що: Автограф-сесія Сергія Жадана

Де: Львів, Миколая Коперника вулиця, 17

Коли: 13:00 - 13:45

Сергій Жадан – український поет, прозаїк, перекладач, громадський активіст. Літературні твори Сергія Жадана одержали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені тринадцятьма мовами, зробивши автора одним з найвідоміших сучасних українських письменників.

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Тож ті, хто хочуть особисто поспілкуватися з письменником, зробити фото чи отримати автограф - приходьте на цікаву зустріч.



Сергій Жадан

Що: Творча зустріч з Юрієм Винничуком та Андрієм Курковим

Де: готель Ріус, Великий зал

Коли: 17:00 - 17:45

Автори розповідатимуть про роман Юрія Винничука "Нічний репортер" і поговорять про те, як створюють спільний роман "Іній в очах її".



"Нічний репортер" Юрія Винничука

Що: Зустріч з Ельчіном Сафарлі

Де: Перший український театр для дітей та юнацтва

Коли: 20:00 - 20:45

Ельчін Сафарлі – письменник зі Сходу. На Форумі видавців відбудеться презентація одразу двох перекладів творів Ельчіна Сафарлі українською — книги "Дім, у якому жевріє світло" і "Якби ти знав" і автограф-сесія.



Ельчін Сафарлі

Форум видавців 2019 – програма на 21 вересня, субота

Що: Показ фільму "Солодка Даруся"

Де: Кінотеатр "Коперник"

Коли: 10:30 - 11:30

Режисером фільму "Солодка Даруся", який знімався за мотивами роману української письменниці Марії Матіос стала Олександра Степашко. Зйомки проходили в українських Карпатах і на Львівщині. Фільм розповідає про окупацію радянськими військами Західної України. До фільму залучили українських, польських та французьких акторів.

Дивіться тизер фільму "Солодка Даруся":

Що: Презентація книжки Тараса Прохаська "Так, але"

Де: Кінотеатр "Коперник"

Коли: 13:30 - 14:15

На початку вересня Міжнародна літературна корпорація Meridian Czernowitz видасть нову книжку Тараса Прохаська "Так, але". Це збірка прози, написана впродовж останніх років.



Презентація книжки "Так, але"

Що: Презентація книжок Макса Кідрука "Доки світло не згасне назавжди" та Юрія Даценко "Пастка для різника"

Де: Перший український театр для дітей та юнацтва

Коли: 16:00 - 16:45

Що: Презентація книжки Андрія Любки

Де: Львів, Миколая Коперника вулиця, 14

Коли: 16:30 - 17:15

У книзі "У пошуках варварів" оповідатиметься про те, як ми ставимося до своїх сусідів, як ми ставимося до них, як до варварів, тільки через те, що ми нічого не знаємо про них. Мета книжки - зламати ці стереотипи.



Презентація книжки Андрія Любки

Що: Презентація роману Марії Матіос "Букова земля"

Де: Палац Мистецтв, конференц-зал

Коли: 18:00 - 19:15



Презентація роману

Що: Презентація книги "Справа Василя Стуса"

Де: Львів, Михайла Драгоманова вулиця, 5

Коли: 18:00 - 18:45

Нова книга розповідає правду про кримінальну справу, життя і смерть Василя Стуса. У книжці зібрано архівні документи з кримінальної справи Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми.



"Справа Василя Стуса"

Що: Презентація книжки Катерини Бабкіної "Мій дід танцював краще за всіх"

Де: Готель "Ріус", Великий зал

Коли: 18:00 - 18:45

Нова книжка письменниці Катерини Бабкіної "Мій дід танцював краще за всіх" зібрала у себе серію оповідань, що складаються в історію п’яти родин, діти з яких знайомляться в школі першого вересня в перший рік незалежності України та залишаються друзями на все життя.



Катерина Бабкіна

Що: Зустріч з Ольгою Фреймут

Де: Палац Мистецтв, конференц-зал

Коли: 19:30 - 20:15

На зустрічі з Ольгою Фреймут ви можете придбати будь-яку її книжку, взяти у неї автограф, поставити декілька питань та зробити фото.



Ольга Фреймут "Про любов"

Що: Ніч поезії та музики NON-STOP

Де: Клуб Picasso

Коли: 22:00 - 06:00

"Ніч музики та поезії non-stop" – це поєднання найкращої поезії від іноземних та українських учасників літературного фестивалю з музикою відомих українських та закордонних гуртів.



Юрій Андрухович

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Форум видавців 2019 – програма на 22 вересня, неділя

Що: Презентація книги "Шевченко на кожен день" з Яніною Соколовою

Де: Палац Мистецтв, конференц-зал

Коли: 12:00 - 13:15

Презентуватиме книгу "Шевченко на кожен день" популярна українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова. Це видання дасть змогу читачеві зануритися у творчість Т.Г. Шевченка та почути як звучать його поезії у виконанні Яніни.



Зустріч з Яніною Соколовою

Що: Розмова про книжку з Ольгою Герасим'юк

Де: Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса

Коли: 13:00 - 13:45

Українська журналістка та письменниця Ольга Герасим'юк презентує збірку есеїв про захопливі подорожі, знайомство з світом через призму людських доль, доленосні знайомства, втрати та віднайдення себе.



Ольга Герасим'юк

Що: "Маркетер" Олега Сенцова. Література з-за грат

Де: Геокупол

Коли: 14:00 - 16:00

У Львові пройде перша презентація нової збірки Олега Сенцова, написаної в ув'язненні. Книжка є другою частиною автобіографічної трилогії.



Збірник розповідей Олега Сенцова

Що: Правила та стиль життя від Андрія Оністрата. Мистецтво самомотивації

Де: Музей етнографії та художнього промислу Національної академії наук України (великий зал)

Коли: 15:00 - 16:15

Банкір Андрій Оністрат розповість про те, як навчитися мистецтву самомотивації для досягнення найвищих особистісних цілей у всіх сферах життя. Україський бізнесмен є автором скандальної автобіографічної книжки "Як я про$рав банк".



Андрій Оністрат

Що: "Поетичні меланхолії" з Юрком Іздриком

Де: Кінотеарт "Коперник"

Коли: 16:30 - 17:30

Для вас 60 хвилин буде читати вірші неперевершений Іздрик, тому приходьте за дозою спокою, натхнення та затишку.



Іздрик