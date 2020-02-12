Головне – бути зайнятою, це надихає: розмова з Grandma International Оксаною Бобошко-Вандерховен

Рівно місяць тому в Болгарії відбувся щорічний конкурс краси для вікової категорії жінок 50+. Україну на міжнародному змаганні представила 57-річна львів’янка – мистецтвознавиця та колекціонерка Оксана Бобошко-Вандерховен. Журі присвоїло їй титул "Grandma International-2020".

Журналісти Lifestyle24 розпитали у володарки такого звання про те, як їй вдалось донести світові ідею української жінки, чому, незважаючи на вік, вона радить бути активною, а також дізнались в чому секрет її молодості.

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"Не боролась за корону, а хотіла показати, якою є українська жінка"

Конкуренцію Оксані Бобошко-Вандерховен склали 40 учасниць із різних країн світу. В підсумку переможницею конкурсу краси стала представниця Естонії, українка ж завоювала престижний титул.

"У мене не було якоїсь боротьби за корону, я сконцентрувалась на гідній поведінці. Виявилось, що судді таємно спостерігали за нами під час підготовки до виходів, а ми навіть про це не підозрювали! Скажу, що і журі, і глядачам хотілось донести, якою є українська жінка – незламною, борчинею, талановитою! Тому на одній із моїх суконь авторства дизайнерки Марти Ваххольц та художниці Оксани Лозинської зображена Леся Українка, а поруч неї – цитати з її ж віршів! Це був фурор!" – пригадує жінка.



Конкурсантка з України дефілювала в сукні із зображенням Лесі Українки / Фото з особистого архіву

"Головне правило для мене – бути зайнятою, це надихає"

За освітою Оксана Бобошко-Вандерховен – історикиня й мистецтвознавиця, яка по-особливому захоплена періодом сецесії. А він, як відомо, у центр всього творчого ставив саме жінку. Таку любов до цієї епохи наша співрозмовниця поєднала зі своїм хобі – колекціонуванням листівок.

"Вони саме з сецесії. Знаю, що маю їх поза дві тисячі, зараз не рахую вже. І кожна – це маленький образ ефектної, цікавої та красивої жінки. Скажу, що колекціонерство не лише заповнює мій час, а й надихає. Це дуже важливо – бути зайнятою, адже воно дає той бажаний політ! Також скажу, що ми з моєю компаньйонкою Іриною Хмарською створили у Львові спільноту, яка займається промоцією мистецького напрямку для жінок: час від часу влаштовуємо лекції, пов’язані з їхньою діяльністю у XIX-XX столітті. На той час ця половина людства була безправна, однак талановита. Разом з учасницями ми також подорожуємо: лише за минулий рік нам вдалось з’їздити у вісім мандівок, зокрема, в Одесу, Париж. Переважно це ті міста, де відбуваються виставки, під які ми і формуємо групу. В цьому я таки бачу якусь місійність", – розповідає Оксана Бобошко-Вандерховен.



Володарка титулу Grandma International час від часу влаштовує лекції про українських жінок / Фото з особистого архіву

"Я танцювала все своє життя"

Один із конкурсів для представниць країн, які брали участь у змаганнях краси, стосувався талантів. Українка Оксана Бобошко-Вандерховен потішила публіку танцем: зі своїм партнером вони занурились у чуттєве танго.

"Я танцювала все своє життя, але заміжжя й народження дітей майже на 30 років викреслили таку можливість. Сталось так, що напередодні мого 50-річчя ми з чоловіком вирішили розлучитись. З однієї сторони, це була трагедія, однак, щоби знівелювати цей стрес, я повернулась до танців, обравши танго. На мою думку, по-справжньому його виконувати можуть тільки дорослі люди, тією піснею впродовж двох хвилин ви обоє мусите щось сказати. До речі, свого напарника я знайшла на місці, тобто в Болгарії, просто подавши запит в Інтернеті. Відтак прийшов Боян Вєлічко з місцевого клубу. Ми зробили дві репетиції, чого виявилось цілком достатньо", – пригадує вона.



Після розлучення з чоловіком наша героїня не побоялась змін / Фото з особистого архіву

"Задбайте про власну матеріальну основу"

Оксана Бобошко-Вандерховен переконана: будь-яка жінка – незаміжня, заміжня чи розлучена – повинна мати свою фінансову незалежність, за допомогою якої інвестувати в себе.

"Бо саме у певний момент життя вона може стати базою для реалізації. Візьмімо мій випадок: із першим чоловіком ми пробули в шлюбі 29 років. Якби у 40 я б не почала займатись бізнесом, заснувавши у Львові перший ортопедичний магазин, то не знаю, де була би зараз. Звісно, живіть із чоловіком та радійте його подарункам і знакам уваги. Але залишайте для себе таку свою зону, майте там заощадження. Ви не уявляєте, як я кайфую від того, що змогла собі купити телефон чи іншу річ!" – ділиться порадами володарка титул Grandma International-2020.

"Віддала свою красу в руки фахівців"

Оксана Бобошко-Вандерховен не приховує, що має добру генетику, а ще – чоловіка-кухаря, який працює над її раціоном. Однак цього, переконана жінка, замало.

"Не треба працювати над собою" – помилкове твердження. Знали б ви, я ще та ласунка! Коли перестаю контролювати кількість спожитих круасанів, тоді вони в мене "відкладаються" там, де найбільш цього не треба. Але якщо захочу схуднути, то позбудусь отих плюс-мінус трьох кілограмів. Узагалі я ізольована від наших українських страв, які насправді є дуже жирними. Також відмовилась від цукру в чистому вигляді, сметани й соняшникової олії",– розповідає наша героїня.

Щодо догляду за зовнішністю, він у власниці титулу Grandma-International базовий. "Я віддалась в руки фахівцям. Раз у два тижні буваю в косметолога, маю спеціально підібрані креми. На вихід залишається трішки підмалювати кутики очей і нанести рум’яна, бо від природи я блідолица. А для своїх губ підібрала дві помади – не яскраві, але помітні. Я радше доповню свій образ біжутерією – масивною та яскравою. Хоча ніколи не знала, як правильно її носити. Мабуть, в цьому щось є, коли впродовж свого життя притримуєшся не одного стилю, а відкриваєш нові", – переконана Оксана Бобошко-Вандерховен.



В Оксани Бобошко-Вандерховен – базовий "набір краси" / Фото з особистого архіву