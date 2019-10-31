Містичні замки та закинуті будинки в Україні, від яких завмирає серце

Україна захоплює не лише неймовірною красою природи, але й своєю давньою та часом лячною історією. Так, в нашій країні є безліч замків та закинутих будівель, які, як вважають, і досі наповнені духами та привидами. Особливо ці місця приваблюють любителів "полоскотати нерви" на Геловін – в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Редакція LifeStyle24 підготувала для вас список містичних місць, які налякають кожного.

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Підгорецький замок

Замок оповитий страшною таємницею: усі, хто ночував там, бачили вночі справжнісінького привида. До людей являлася жінка в білому одязі з чорним обличчям.



Підгорецький замок / Фото vseua.info

До того ж, примару бачили сторожі, працівники та пацієнти туберкульозного санаторію, який був тут за радянських часів.

Легенда: Замком блукає душа вбитої молодої дружини Вацлава Жевуського Марії. Чоловік через ревнощі власноруч вбив юну кохану, а її тіло замурував у стінах палацу.

Де розташований замок: село Підгірці, Бродівського району на Львівщині.

Тараканівський форт

Форт – це місце, що вже давно оточено таємницею і містикою. Місцеві розповідають, що Тараканівський форт "облюбували" привиди. За два роки там зафіксовали 13 свідчень туристів, які стверджували, що господарі руїн з потойбічного світу супроводжували їх під час екскурсій.



Тараканівський форт / Фото "Радіотрек"

А вночі там, начебто, лунають голоси, постріли зброї та навіть з'являються дивні тіні. Існує чимало свідчень того, що саме в нічний час відбуваються найдивніші події: люди чують потойбічні звуки, бачать тіні і навіть помічають переміщення предметів.

Де розташований форт: біля села Тараканів Дубенського району Рівненської області.

Замок Паланок

У стінах цього замку лунає легенда, пов’язана з свекрухою і невісткою Софією Баторі та Ілоною Зріні. Жінки, правлячи замком, ворогували між собою. Софія нібито мала пристрасть до людської крові. Для кров’яних ванн Софія наказувала приносити у жертву 13-річних цнотливих дівчат.



Замок Паланок / Фото Етносвіт

Ще одна легенда про замок пов’язана з колодязем і чортом. Говорять, що на території замку копали криницю і все ніяк не могли досягнути води. Тоді чорт запропонував воду в обмін на мішок золота, але князь Корятович обманув сатану і підсунув йому малесенький мішечок з двома монетами. Від того часу темна сила щовечора виє на дні колодязя через те, що її обдурили.

Де розташований замок: місто Мукачево Закарпатської області

Вінницька психіатрична лікарня

У Вінниці у XIX столітті з’явилася психіатрична лікарня, з якою пов’язують моторошну історію.

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Говорять, що там найжахливішими методами лікували хворих. До них часто застосовували кровопускання, опіки, п'явки, проносні засоби, оцет, голодування, водолікування. Людей одягали у гамівні сорочки, зв’язували ременями, а іноді застосовували навіть кайдани.



Вінницька психлікарня / Фото townpass

Пізніше, за радянської окупації, до психічної лікарні часто потрапляли здорові, але неугодні режиму люди, над якими тут проводили жахливі експерименти.

Олеський замок

В стінах цього замку час від часу з’являється дух монаха. Говорять, що чернець Ян Каспер на очах у тисячі прочан стрибнув у криницю. Монахи оголосили його божевільним, але таки поховали за християнським обрядом. Однак, душа самогубця однаково не знає спокою і блукає замком.



Олеський замок / Фото з онлайн-журналу "Моя Україна"

За іншою легендою, чернець дуже полюбляв плотські розваги і нерідко навідувався до жінок з довколишніх сіл. За це монаха покарали і замурували у стіні, де нібито знайшли його скелет.

Де він розташований: смт. Олесько Буського району на Львівщині.

Гора Бона

На горі Бона нині стоять руїни колишньої князівської фортеці. Назва гори пов’язана з вродливою італійкою королевою Боною Сфорцою, якій через надмірну жорстокість приписують демонічні вчинки.



Гора Бона / Фото vsviti.com

Згідно з легендою в місцевості, красуня уклала угоду з дияволом на вічну молодість. Для вічної краси королева приносила у жертву незайманок. Їх скидали з вершини замку на гострі палі. У крові дівчат Бона приймала охолоджуючі ванни. За іншою версією, купіль для королеви робили з крові немовлят.

Де розташована гора: місто Кременець Тернопільської області.

Дубенський замок

Місцеві кажуть, що галереями давнього замку досі бродить дух княжни Беати. Вона нібито з’являється у вигляді пані, яка сидить біля вікна в одній із зал. З’являється її силует близько опівночі, і через кілька хвилин зникає.

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За легендою, в 16 столітті під час набігу татарських військ на Дубенський замок почалася сильна паніка. А смілива племінниця Острозького Беата, вибравшись на вежу, вистрелила з гармати. Ядро потрапило у шатро кримського хана та вбило його рідного сина. Війська відступили, залишившись без ватажка, а Беату тоді назвали відьмою.



Дубенський замок / Фото "Радіотрек"

Говорять, що в замку іноді чути, як хтось хапається за двері або ж тарабанить в них, але за ними нікого немає. Працівники та туристи теж розповідають про нечисту силу: ніби вночі там спрацьовують датчики руху, відчиняються та зачиняються двері.

Закинута лабораторія в Києві

Лабораторія у Києві – це місце не для людей зі слабкими нервами. Там в кабінетах залишено безліч колб, шприців, документів, проєктів, хімікатів, скелетів звірів у клітках і навіть людський череп. Це, мабуть, одне з наймоторошніших місць неподалік Протасового Яру.

Чому лабораторія закрилася? За однією із версій, у 90-х роках таємну лабораторію для розробки нових препаратів просто закинули, залишивши обладнання. Такий собі міні-Чорнобиль. За іншою – у зв’язку з розпадом СРСР фінансування лабораторії припинилось і її закрили.

Закинута лабораторія в Києві / Фото volynnews.com

Сьогодні приміщення колишньої медичної установи перебуває у наджахливому стані. Справа у тому, що лабораторія тричі горіла. Існує думка, що підпалили її спеціально ті, кому було невигідно поширення результатів експериментів та досліджень після припинення існування лабораторії. Дехто вважає, що таким чином намагалися знищити віруси та інфекцію.

Де вона розташована: місто Київ, Протасів Яр, 23а.