Храм Святого Сімейства у Барселоні дозволили добудувати – через 137 років після початку

Всесвітньо відома католицька церква у Барселоні Саграда Фамілія (Храм Святого Сімейства) отримала офіційний дозвіл на будівництво, яке розпочалось ще наприкінці XIX століття без відповідних дозволів.

Влада Барселони видала дозвіл на будівництво храму через 137 років після того, як був закладений його перший камінь, інформує BBC.

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На початку червня 2019-го адміністрація недобудованого храму отримала ліцензію на проведення будівельних робіт, які мають завершити до 2026 року.

Добудовувати геніальне творіння Антоніо Гауді будуть на основі його гіпсових макетів та копій його малюнків.

Дивіться, як Саграда Фамілія виглядає зараз.



Панорама Барселони з недобудованим храмом Саграда Фамілія / Фото: Getty images

Що варто знати про Храм Святого Сімейства у Барселоні?Храм розташований на північ від барселонського району Старе Місто у міському районі Ашямпла. Його будівництво розпочалось у 1882 році і продовжувалось до самої смерті Гауді у 1926 році.



За цей час йому вдалося звести і оформити один з трьох фасадів собору – Різдвяний фасад.



На закиди про затягування будівництва церкви Гауді казав, що його "клієнт нікуди не поспішає".



Щороку храм відвідує приблизно 4,5 мільйонів туристів, а на його територію приходить понад 20 мільйонів людей.

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