І знову денім: Меланія Трамп показала, як стильно виглядати у джинсовій сукні

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Меланія Трамп у джинсовій сукні
Меланія Трамп у джинсовій сукні / Instagram / @flotus

Дружина президента США Меланія Трамп вкотре показала, як можна стильно виглядати у, здавалося б, буденній сукні. Перша леді поїхала до штату Вірджинія в ефектній джинсовій сукні.

Кількаденний відпочинок першої леді США закінчився, як тільки вона повернулась до Вашингтона. Меланія Трамп одразу ж приступила до реалізації свого проекту Be Best, в рамках якого відвідала місто Хантінгтон, що у штаті Вірджинія. 

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Метою поїздки була зустріч з губернаторами і сенаторами штату, які залюбки зустрілись із представницею Білого дому. Обговорення опіоїдної кризи пройшло в департаменті охорони здоров'я Cabell-Huntington Health Department за круглим столом. Меланія Трамп порушила з політиками важливу проблему американців та обговорила шляхи її вирішення. 

Опіоїди – це, за словами медиків, різновид наркотиків, виготовлених з опію. Препарати дають відчуття ейфорії та іноді викликають сон. Також вони мають знеболювальний ефект. 

Окрім цього, перша леді США вирушила на зустріч з жінками, які на власному досвіді знають, що таке опіоїди. Зокрема, чарівна Меланія зустрілась з американкою, дитина якої народилась із наркозалежністю. 

Завдяки Be Best я продовжую дізнаватися про багато проблем, пов'язаних з опіоїдною залежністю. У нас є можливість допомогти сім'ям та дітям, які постраждали від зловживання опіоїдами. Через Be Best ми можемо продовжувати впроваджувати наші програми допомоги і робити так, щоб вони були доступними для всіх,
– розповіла Меланія Трамп. 

Меланія Трамп порушила питання опіоїдної кризи
Меланія Трамп порушила питання опіоїдної кризи / Instagram / @flotus

Та не тільки важлива зустріч привернула увагу світових ЗМІ, але й ефектний образ першої леді. Так, перед політиками Вірджинії вона постала у темно-синій джинсовій сукні. До вбрання розкішна Меланія підібрала коричневий пояс та туфлі-човники. 

Меланія Трамп у Вірджинії
Меланія Трамп у Вірджинії / Instagram / @flotus

Меланія Трамп на зустрічі з політиками
Меланія Трамп на зустрічі з політиками / Instagram / @flotus

Це не вперше Меланія Трамп обирає для офіційної зустрічі джинсові вбрання. Так, у травні 2019 року вона підтримала свого чоловіка під час важливаої промови у сукні денім. 

Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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