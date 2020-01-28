Інтерв'ю з Брією Блессінг: "Я думала, що вже не вийду заміж"

Місяць тому, 28 грудня, американсько-українська співачка Брія Блессінг пішла до вівтаря. Обранцем 40-річної музикантки став християнський місіонер Джессі Полі. Мабуть, сам Бог велів, щоби обоє зустріли одне одного, адже й наша героїня, окрім співочої кар’єри, ревно служить церкві.

На Захід нашої країни разом зі своїми батьками – Марком та Рондою – Брія переїхала в далекому 1993-му році. Родичі майбутньої співачки заснували у Львові церкву "Живе Слово". Саме при ній юна американка й почала співати, а будучи старшою, розвивала свій вокальний талант в ресторанах, співаючи джаз. Шість років тому Брія вирішила спробувати свої сили у співочому шоу "Голос країни", майже дійшовши до прямих ефірів.

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І зовсім нещодавно в її серці з’явилось місце не лише для Бога й пісні, а ще для кохання усього життя. Повінчавшись з ним в одному зі соборів Львова, пара одразу полетіла у місто Баффало (північний схід Сполучених Штатів). Однак пообіцяла собі не раз повертатися в Україну. Про свого обранця, а також про атмосферу Львова і поїдки в АТО Брія Блессінг розповіла в ексклюзивному інтерв’ю для LifeStyle24.

Бріє, вітаємо з одруженням! День весілля позаду і сподіваємось, що все відбулось так, як ти й планувала. Наскільки розуміємо, свято було камерним, але його могли бачити всі охочі.

Справді, розділити важливу для нас подію ми запрошували найближчих людей – рідних і друзів. До цього особливого дня, який відбувся 28 грудня, я готувалась за пів року. Організовувала все самотужки, бо не мала координатора. Спочатку довелось обирати, де проводитимемо святкування, в якій сукні вийду до коханого й гостей. А в переддень торжества треба було вирішити купу дрібних справ, приміром, заплатити за деякі послуги, аби не метушитись та бути спокійною. Паралельно цьому ми збирали речі, бо переїжджали.

Знаєте, я взагалі не вірила, що це зі мною відбувається, бували думки, що вже ніколи не вийду заміж! Адже мені 40, стільки часу мріялось про кохання і ніяк. А тут сталось, ще й так стрімко! До слова, ми робили стрім нашого вінчання і його можна знайти у мене на фейсбук-сторінці, а також в ютубі.



Зі своїм чоловіком – місіонером Джессі Полі – співачка познайомилась 8 років тому / Facebook / @Bria Nicole



Брія Блессінг разом зі своїми батьками у день весілля / Facebook / @Bria Nicole

Як ви взагалі познайомились із Джессі? Припускаємо, що вас звела місіонерська робота.

Саме так. Точніше, мене з моїм майбутнім чоловіком познайомила наша спільна подруга й відбулось це ще вісім років тому! Оскільки Джессі також служив Христові і в межах своєї місії їздив за кордон, вона сказала йому: "Слухай, маю тут коліжанку, що також займається служінням, спишіться собі, можливо, ви спрацюєтесь". Він відшукав мене у фейсбуці, першим написав, відтак ми почали листуватись. І лише цього року цей хлопчина вирішив, що намагатиметься розпочати зі мною стосунки. Якраз нещодавно Джессі був у Домінікані та інколи надсилав мені відео, пояснював, що там робить, для кого. От тоді я зрозуміла, що відбувається (Сміється). Але водночас подумалось: "А чому б і ні?" Правда, спочатку не уявляла, як воно все може бути, адже він живе у Нью-Йорку, моє місто – Львів. Тоді відчула всередині себе голос: "Заспокійся! Ти не мусиш отримати всі відповіді одразу, просто дай йому шанс!" І я це зробила.



Один із виступів Брії у Львові перед весіллям / Facebook / @Bria Nicole

Як ти почувалась, переїжджаючи зі Львова? Адже тут прожила цілих 20 років – половину свого життя. Сумувала?

Навіть плакала. Це могло ставатись несподівано – наприклад, коли гуляла містом. Воно багато дало мені у творчому плані. Я згадувала, що коли приїздила сюди вперше й побачила Оперний театр, то сказала: "Хочу тут співати!" І це сталось, до того ж, не один раз. Львів дав мені багато у творчому плані: перші спроби співу в церкві, джаз у ресторанах, дует із Павлом Табаковим тоді, коли ми обоє були ще нікому не відомі… А після "Голосу країни" в 2013-му мене прийняли тут, як свою. Я задоволена, що мій поки останній виступ у цьому чудовому місті був присвячений Квітці Цісик. Саме завдяки цій співачці-емігрантці і полюбилась мені українська пісня.



У Львові Брія прожила 20 років / Facebook / @Bria Nicole



Співачка на концерті, присвяченому Квітці Цісик / Facebook / @Bria Nicole

У 2014-му ти була учасницею проекту "Голос країни" й тобі майже вдалось дійти до прямих ефірів. Цей період твоєї творчості хоч і був короткий, проте, як ми думаємо, доволі яскравим. Що він тобі дав?

Взяти участь у "Голосі країни" мене покликав Господь. І йшла я туди не з метою виграти чи стати популярнішою. А тому, що самій було цікаво, чому маю там бути. Після того, як заспівала "Я піду в далекі гори", то на моє виконання повернулись двоє тренерів – Святослав Вакарчук і Сергій Лазарєв. Обрала я Славка. Коли у нас відбувались тренування, надворі якраз тривала Революція гідності. Ми були налякані, не мали серйозних репетицій. Наш тренер навідувався на уроки, давав нам поради, слухав, як співаємо. Одна з тих, які мені запам’ятались, стосувалась співу у мікрофон за фортепіано. Виявляється, ставити його треба так, аби він був напрямлений з низу вверх, до рота. Тоді звучить краще. В підсумку, після прослуховування й нокаутів, я не потрапила до прямих ефірів, але для мене це образою не було.

Перший виступ Брії на проекті "Голос країни": дивитись відео онлайн

Власне, незадовго після співочого проекту ти вирішила їздити з концертами в АТО. Як вдавалось піднімати бойовий дух наших бійців?

Передовсім, я не думала, що мені дозволять це зробити. Коли ж волонтери вийшли зі мною на зв'язок і запросили мене туди, то єдине, за що переживала, було те, з якими словами я поїду до бійців. Адже ніколи не уявляла, що таке війна, не бачила її, не жила на території, де вбивають одне одного. От їхала в поїзді й роздумувала: військові, мабуть, живуть у депресії, потрібно буде їх підбадьорити. Але насправді вони виявились такими гостинними! І це попри те, що на початку війни не мали ні форми, ні їжі, ні техніки, але готові були віддати нам останній пакетик чаю та кашу…Пригадую, одного разу ми були в селі, де вже ніхто не жив, а через поле чулись ворожі постріли. І коли наша група виїхала, десь через пів хвилини-хвилину нам зателефонував волонтер, сказавши, що у місце, де стояло наше авто, вцілив снаряд. Уявляєте? Після тієї поїздки я не переставала їздити на Схід, співала там кантрі й навіть навчила своїх героїв-слухачів, як зробити техаський крик (Сміється).



Брія Блессінг часто їздила в АТО до воїнів, даючи там концерти / Facebook / @Bria Nicole

Зараз ти в Америці й після весілля та відпочинку до Львова з’їздиш не одразу. Що робитимеш на своїй Батьківщині?

Так, я не раз обмірковувала, чим буду тут займатись. На щастя, маю зв’язки з діаспорою, тому сподіваюсь, що їхатиму на українські фестивалі і виступатиму там. Взагалі Джессі полюбив Україну та Львів і вже планує нашу спільну поїздку сюди. Я зовсім не проти цьому, тому впевнено кажу: "I’ll be back!"



Поки що Брія Блессінг живе у нью-йоркському Буффало й думає про участь в українських фестивалях / Facebook / @Bria Nicole