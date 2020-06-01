Популярна українська співачка Ірина Федишин на вихідних вирішила прогулятися вуличками рідного міста. Зірка поділилася серією фото та відео з історичних місць стародавнього Львова.

Незважаючи на те, що у Львові на вихідних була пасмурна та дощова погода, Ірина Федишин вирішила прогулятися вуличками рідного міста. На карантині вона перебувала вдома, тому після його послаблення вирішила відвідати центр культурної столиці України. Знімками з прогулянки виконавиця поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Ірина Федишин у Львові

Ірина разом із чоловіком, продюсером Віталієм Човником у суботу зранку прогулялися центром Львова. Вони побували на площі Ринок, яка є однією із найбільш популярних туричних місць.

Оскільки погода була дощовою і прогулянка відбувалася зранку вихідного, то людей на вулицях міста була дуже мало. У такий час більшість львів'ян надає перевагу домашньому відпочинку.

Образ Ірини Федишин

Для такої прогулянки співачка обрала стильне вбрання. На фотографіях вона позує в синіх джинсах та чорній кофті. Оскільки на вулиці було досить холодно, то артистка доповнила образ довгим пальто сірого кольору. Завершила свій аутфіт чорним капелюхом та парасолею, яка допомогла їй сховатися від дощу. Федишин не забула і про захисну маску, яка є необхідним аксесуаром сьогодення. Довге біляве волосся знаменитість вклала в легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж.

Також Ірина зазначила, що така погода надихає її на написання пісень. Вчора у її репертуарі з'явилася нова композиція. Загалом, за час карантину виконавиця підготувала для своїх шанувальників 8 треків, які вони ще не чули.



Стильний образ Ірини Федишин / Instagram / @irynafedyshyn



Чарівна Ірина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин на прогулянці у Львові / Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин з парасолею / Instagram / @irynafedyshyn



Співачка Ірина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn