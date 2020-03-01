Ірина Федишин зізналася, де саме чоловік придбав їй квартиру

Популярна українська виконавиця Ірина Федишин 1 лютого відсвяткувала своє 33-річчя. З цієї нагоди її чоловік придбав квартиру в сонячній країні. Ірина поділилася, де саме тепер проводитиме літо.

Співачці Ірина Федишин чоловік подарував на день народження квартиру. Вона розповіла, що нове помешкання придбали в Болгарії. Подробицями поділилася з Катериною Осадчою у програмі "Світське життя".

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Ірина Федишин є не тільки чудовою артисткою, а турботливою та люблячою матусею. Разом із чоловіком Віталієм Човником, який також є її продюсером, знаменитість виховує двох синів. Зірка зізналася, що не проти поповнення в сім’ї і вони з Віталієм розмірковують над народженням третьої дитини.

Ірина розповіла, що коханий придбав нерухомість у Болгарії.

Ми нікому не розповідали, де придбали квартиру. Це Болгарія. Таку ідею запропонував наш хороший друг Віктор Бронюк. З видом на море. Я щаслива, що нам вдалося це реалізувати, що у нас тепер є квартира в теплих краях,

– зізналася артистка.

Ірина Федишин у програмі "Світське життя": дивитись відео онлайн