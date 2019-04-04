Картини відомого українського художника покажуть у Нью-Йорку

Вперше за останні 18 років популярний український художник Іван Марчук презентує свої картини на персональній виставці у Нью-Йорку. Там покажуть не тільки останні роботи митця, але й полотна попередніх років.

Завітати на виставку можна вже від сьогодні, 4 квітня. Локація – Український інститут Америки, пише ArtsLooker.

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Іван Марчук "Спогади дитинства", 1979 рік

"Дивовижні роботи художника запропонують його шанувальникам глибокі філософські міркування над його життєвими пошуками, найбільш ранніх спогадів, що повторюються мріями і пророчими видіннями", – зазначає видання.



Іван Марчук "Пробудження", 1982 рік

Все тому, що полотна художника створюють ефект глибини фізичної. Сам Марчук оригінальну техніку, у якій пише картини, назвав "пльонтанізм". Походить воно від слова "плести", адже лінії на його роботах нагадують нитки, які наче переплітаються між собою.



Іван Марчук "Єва"

Хто такий Іван Марчук? Це відомий український художник, який зажив слави не тільки у нашій країні, а й за кордоном. Він мав 150 персональних та 50 колективних виставок по всьому світу (включно з Україною). Його картини показували навіть у Європарламенті. А у 2007 році Марчук потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності за версією британської газети The Daily Telegraph. А трьохтижневу виставку художника у Національному музеї "Київська картинна галерея" відвідало понад 15 тисяч людей, що стало рекордом для музею за останні роки.



Іван Марчук з 1989 по 2001 рік жив за кордоном – в Австралії, Канаді та США. Та після старшного теракту 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку повернувся до України.