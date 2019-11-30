Кейт Міддлтон таємно працювала у пологовому відділені: деталі

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Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка часто допомагає благодійним організаціям в сфері охорони здоров'я, працювала інкогніто два дні у пологовому відділенні Кінгстонського госпіталю на південному заході Лондона.

Про це пише видання Mirror. Зазначається, що 27 листопада на сайті королівської сім'ї з'явилося оголошення про те, що "герцогиня Кембриджська завершила дводенну практику в пологовому відділенні Кінгстонської лікарні в Лондоні".

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Що цікаво, про роботу Кейт Міддлтон у пологовому центрі не було відомо жодних подробиць, адже це не афішувалося. Кінгстонська лікарня відома тим, що пропонує жінкам допомогу в домашніх пологах. Протягом двох днів Кетрін спостерігала за робою лікарів та спілкувалася з ними про дитяче здоров'я і післяпологові травми.

Що цікаво, Кейт Міддлтон підозрюють у вагітності четвертою дитиною. Як пишуть іноземні ЗМІ, дочка герцогів Кембриджських принцеса Шарлотта підігріла чутки про це у новій школі. Дівчинка сказала, що зовсім скоро вдруге стане старшою сестрою, адже її мама очікує на появу ще одної дочки.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон
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