Кіностудію Warner Bros евакуювали через пожежі у Каліфорнії: відео

Протягом останніх тижнів у Каліфорнії тривають масштабні лісові пожежі, які спричинюють щорічні вітри під назвою "Діабло". Через пожежі евакуювали кіностудію Warner Bros. Entertainment.

Як повідомляє Los Angeles Times, вогонь наблизився до кіностудії Warner Bros, де він знищив близько 0,15 км кв. До гасіння пожежі залучено понад 230 пожежників, п'ять вертольотів і два літаки.

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Відомо, що наразі не було формального розпорядження про евакуацію, але було вирішено евакуювати співробітників студії задля запобіжного заходу.

Зазначається, що один з персоналу служби пожежної охорони постраждав. У чоловіка травмовані нога і рука.

Firefighters are working to contain a three-acre brush fire burning slowly up a hill on the edge of Burbank and the Hollywood Hills area. #BarhamFire pic.twitter.com/cujzh0BXeM — Citizen Los Angeles (@CitizenAppLA) 9 ноября 2019 г.

Що відомо про пожежі в Каліфорнії?Лісові пожежі вирують в Каліфорнії з 23 жовтня. Тоді влада ввела екстремальний рівень небезпеки. Пориви вітру в регіоні подекуди сягали 144 кілометрів на годину. Було евакуйовано 180 тисяч людей. У Лос-Анджелесі 2,2 мільйона осіб залишилися без електрики. У 2018 році внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії загинули приблизно 100 людей.