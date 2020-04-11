Кохана Крістен Стюарт показала ексклюзивний кадр в обіймах зірки: фото

Днями, 9 квітня, своє 30-річчя відзначила успішна американська акторка Крістен Стюарт. Про бісексуальність зірки відомо давно. З нагоди дня народження її обраниця Ділан Мейер поділилася рідкісним кадром і зворушила мережу зізнанням.

Незважаючи на те, що Крістен Стюарт не афішує особисте життя та тримає амурні справи в таємниці від преси, ЗМІ все ж вдається розкривати подробиці її особистого життя. Так, нині акторка перебуває у стосунках з Ділан Мейер, яка публічно демонструє ідилію пари.

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Нещодавно Крістен Стюарт відсвяткувала свій 30 день народження. Її кохана вирішила звернутися до неї привселюдно, опублікувавши спільний кадр на особистій сторінці в інстаграмі. Ділан Мейер зізналася, що її почуття до партнерки безмежні й порадила кожному йти по життю з тією людиною, яка надихає.

Це день народження найулюбленішої моєї людини, і я бажаю всім таких чудових почуттів, які я відчуваю до неї. Це коротка життєва подорож по цій землі, проведіть час з кимось, хто надихає вас бути найкращою версією себе і запалює вас,

– написала Ділан Мейер.

На фото дівчина обіймає Крістен Стюарт, яка робить селфі. Судячи з усього, вони відпочивають у розслабленій атмосфері та почуваються цілком комфортно поряд. Акторка позує у зручному буденному одязі та з ледь помітним макіяжем.

Що відомо про стосунки Крістен Стюарт та Ділан Мейер?

Про роман пари стало відомо у серпні 2019 року, за місяць після того, як зірка порвала з новозеландською моделлю Стеллою Максвелл. Папараці вдалося помітити дівчат за поцілунком. Їхні почуття зародилися завдяки вечірці спільних друзів, попри знайомство тривалістю в шість років. Саме акторка першою зізналася Ділан Мейер у коханні.

Незважаючи на те, що Крістен Стюарт прагнула залишити особисте життя в таємниці, вже у листопаді вона не лише офіційно підтвердила стосунки, а й зізналася, що готова до одруження. "Я хочу ставитися до цього з розумом, але вважаю, що хороші речі відбуваються швидко", – обгрунтувала своє прагнення акторка.