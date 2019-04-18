Колишня дружина Потапа зізналася, чому вони приховували розлучення близько п'яти років

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Ірина Горова та Потап
Ірина Горова та Потап / Instagram / @gorovaya_irina

На даний момент продюсер і виконавець пісень Потап і його колишня дружина, за сумісництвом колега Ірина Горова є певним прикладом для шанувлаьників. Адже після 15 років шлюбу вони розлучилися і змогли залишитися близькими друзями. Однак про розрив зіркова пара довго мовчала. Днями Ірина Горова вперше розповіла, чому вони з Потапом приховували розлучення близьки п'яти років.

Музичний продюсер Ірина Горова стала гостей шоу "Зірковий шлях", у якому розповіла про знайомство, роман та одруження з колегою та автором багатьох хітів Потапом. Однак, якщо історію кохання вони раніше могли розповідати, то про розлучення довго мовчали. Екс-дружина Олексія Потапенка зізналася, чому вони зробили такий вибір.

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Свій розрив зіркова пара приховувала близько п'яти років. Лише у 2016 вони розповіли, що більше не живуть разом та не перебувають у шлюбі. Як запевнила Ірина, весь цей час поки обидвоє важко переносили розставання.

Коли це ще відкрита рана, яка б вона не була, велика чи маленька, коли з'являються треті особи в цьому всьому, вони можуть змінити хід подій. Все-таки є речі, які не хочеться читати, які не хочеться виносити. У нас є діти, є партнери, є якісь історії,
– розповіла Ірина Горова.

Далі вона продовжила, що їм все-таки вдалося налагодити зв’язок і побудувати теплі стосунки, але тепер інші – партнерські та дружні.

Все, ми заспокоїлися і почали дружити. Я не бачу сенсу, з'ясувавши вже все відносини, потім зустрічатися і говорити: "Я тебе не знаю". Тобто ми могли посваритися, кидати телефони в стіни, а потім подзвонити, сказати: "Ну добре, коротше, давай працювати". На роботі у нас ніколи це не відбивалося. І дуже я вдячна і йому, і собі за витримку, за розуміння,
– зізналася екс-дружина Потапа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

 

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Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Потап Зіркові розлучення
Джерело: LifeStyle 24
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