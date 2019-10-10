Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня

Осінь добігає до свого екватора, дні стають дедалі коротшими, а сонце – холоднішим. Та це не причина сумувати! Адже на вихідних на нас чекає стільки усього цікавого!

Читайте далі афішу подій у Києві на 12-14 жовтня та обирайте той захід, який привабив вас найбільше.

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Всесвіт Тіла

ВДНГ, 4 павільйон

До 31 жовтня, 20:00

Вартість: 350-400 гривень

Придбати квитки

Всесвітньо відома виставка, про яку сперечаються вже по всьому місту і яка вміє своєю появою викликати справжній фурор, нараховує на ВДНГ останні дні. Тож, якщо ви ще не встигли побачити скандальні експонати, саме час відправитися в анатомічну подорож. Під час неї ви побачите справжні людські тіла та органи, які було збережено після смерті спеціальним методом бальзамування. Переглядаючи експозицію, ви дізнаєтесь про численні секрети людського тіла, а побачене назавжди змінить вашу уяву про власне тіло.



Всесвіт Тіла

Junior Fashion Week

КВЦ Парковий

10-13 жовтня, з 14:00

Вартість: 100-300 гривень

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Осінь поступово перетворюється на зиму, тому радимо поквапитись, якщо ви ще не встигли підібрати теплий одяг для своєї дитини. Проте не варто стрімголов бігти по магазинах. Найкращі закордонні та українські дизайнери зберуться на тижні дитячої моди Junior Fashion Week, щоб презентувати нові колекції теплого одягу на сезон "осінь-зима 2019-2020". Хочете знайти теплий та комфортний одяг, який, водночас, підкреслить індивідуальність, буде стильним і сучасним? Шукайте його 10-13 жовтня на території КВЦ "Парковий". Тим більше, тут на нього діятимуть знижки до 50%.



Junior Fashion Week

Photon x Promin'

Кіностудія імені Довженко

13 жовтня, 22:00

Вартість: 650-1200 гривень

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Вечірки від H2D та Smailov вміють запам’ятовуватися. Винятковими та завжди автентичними локаціями, чудовим звуком, вражаючими світловими інсталяціями, максимальною синергією людей, музики, світла й архітектури. Все це організатори довели минулими виступами в Києві Modeselektor, Aparat і Telefon Tel-Aviv. Час продовжувати вечірку: 13 жовтня команда Promin' запрошує всіх охочих на діджей-сет електронного продюсера Бена Клока. Разом з резидентом німецького клубу Berghain на сцені виступлять Ellen Allien (Німеччина), Voin Oruwu (Україна) та DVS1 (Америка).



Photon x Promin'

U.D.O

НАУ

11 жовтня, 19:00

Вартість: 790-1990 гривень

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Передайте всім фанатам Heavy Metal, кого знаєте, та приходьте самі! 11 жовтня повертаються олдскульні та легендарні U.D.O – на шмаття розірвати хітами Центр Культури НАУ і презентувати свіжий альбом Steelfactory. Концертна програма складається з перевірених часом хітів, яких за 16 альбомів накопичилось чимало. Вийде ідеальна суміш зі старого та нового! Це головний голос Heavy Metal Удо Діркшнайдер – і він знову в Києві, рахуйте години до концерту!



U.D.O

Дизель Шоу

Палац Україна

11 жовтня, 19:00

Вартість: 300-2500 гривень

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Восени дуже важливо стежити за власними здоров'ям і гарним настроєм. Але де їх взяти, якщо на роботі черговий "завал", а вільного часу, як завжди, ні на що не вистачає? Вихід – прийти всією сім’єю на виступ "Дизель Шоу", відомої серед мільйонів українців гумористичної команди. 10 і 11 жовтня в Палаці "Україна" відбудеться зйомка двох осінніх концертів для каналу ICTV, щоб після глядачі зі всієї країни змогли вдома підняти собі настрій від найдобрішого комедійного шоу. Всі улюблені артисти команди і спеціально запрошені гості зустрінуться на одній сцені – нові жарти, нові скетчі, авторські пісні та приємні сюрпризи!



Дизель Шоу

Луна

Кіностудія імені Довженко

11 жовтня, 20:00

Вартість: 750-1050 гривень

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Феномен співачки Луни вже давно позбувся прив'язки до молодої аудиторії. Її музикою, щирими текстами та мінімалістичним саундом можуть насолоджуватися від малих до великих. За її релізами стежать всі спеціалізовані ЗМІ, а проект ЛУНА вважають одним з найчесніших проектів сучасної української музики. Новий альбом "Транс" ще більше розширить художній всесвіт співачки, який вже складається із "Зачарованих снів", "Острова свободи" і дебютних "Маг-ні-тів". З нетерпінням чекаємо презентації 11 жовтня на кіностудії імені Довженка.



Луна

Парк ВДНГ

Вул. Академіка Глушкова, 1

Станція метро Виставковий центр

Що може бути восени кращим, ніж прогулянка кольоровим парком? І зараз на київському ВДНГ – найкращий час для фотопрогулянок. Жовто-червоні алеї, оранжерея, осінні квіти, а разом з цим – понад 20 локацій, що діють для маленьких та дорослих. Тут є чим зайняти на день не тільки себе, а і всю родину.



Парк ВДНГ