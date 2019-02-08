Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному

Дніпро – затишне індустріальне місто, що вабить туристів своєю сучасністю та просторістю. Кожен мандрівник знайде у ньому щось особливе і цікаве для себе. Місто вміло поєднало десятки унікальних заводів, надсучасні будівлі, хмарочоси, музеї, красиві парки та набережну Дніпра.

Куди піти погуляти та що побачити у Дніпрі – список найкращих місць

Якщо ви мрієте побачити сучасний мегаполіс, де життя вирує вдень і вночі, але завжди можна зупинитися, щоби просто посидіти за чашкою кави на березі річки, тоді вам – у Дніпро.

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Це дуже сучасне, динамічне і зовсім юне місто, адже йому немає і 250 років. Дніпро встановило унікальне досягнення за час свого існування – місто вже шість разів змінювало свою назву. Першою назвою міста був Катеринослав, а далі – Новоросійськ, двічі Січеслав, Дніпропетровськ. Лише у 2016 році мешканці міста обрали йому назву, співзвучну з назвою річки-символу України – Дніпро.

Дніпро – перше місто в Україні, яке чарує завдяки новій, а не древній архітектурі. Старовинні будинки, церкви і архітектура тут, звичайно, є, але у місто треба їхати саме за сучасністю. Тому, якщо ви досі не були у Дніпрі – плануйте подорож у це місто індустрії, аби пізнати його дух та неповторну красу зсередини.

Дніпровська набережна

Гордість Дніпра – набережна однойменної ріки. Вона є найдовшою в Європі, адже простягається майже на 30 кілометрів. Набережну сміливо називають найкрасивішим місцем Дніпра. На ній кожен зможе знайти для себе улюблений куточок, тому вона стала улюбленим місцем прогулянок для місцевих жителів та гостей міста.



Дніпровська набережна

Посередині набережної розташувався великий зелений бульвар, а загалом вона прикрашена десятками скульптур, пам'ятників, кафе і ресторанів. Особливо красива набережна у вечірній час, адже з неї відкривається чарівна панорама нічного Дніпра.

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У 2005 році на поверхні Дніпра біля набережної навпроти готелю "Дніпропетровськ" встановили світломузичний фонтан "Білий Лебідь". Він і справді нагадує лебедя, що обертається і махає крилами. Висота струменя води досягає 50 метрів. Ввечері фонтан підсвічується і створює романтичну атмосферу, де приходять на побачення закохані пари.



Фонтан "Білий лебідь"

На Дніпровській набережній також можна посидіти на унікальній, найдовшій в Україні 50-метровій "сімейній" лавці.



Найдовша "сімейна лавка" у Дніпрі

Де знайти: Набережну Дніпра умовно ділять на три частини – Заводську, Січеславську (центральну) та Перемоги. Простягається вздовж правого берега Дніпра – від житлового масиву Покровський до Південного мосту.

Мерефо-Херсонський міст

З набережної відкривається вид на одну з унікальних пам'яток архітектури – Мерефо-Херсонський міст. Його унікальність у тому, що це єдиний в Європі залізничний міст з криволінійною траєкторією (тобто з поворотом).

Міст називають візитною карткою Дніпра. За унікальні технічні характеристики і художню виразність його визнали пам'ятником інженерної архітектури національного значення.



Мерефо-Херсонський залізничний міст

Загальна довжина моста – понад 1,6 тисячі метрів. Він проходить через Монастирський острів і розділяє його на східну (пляжну) й західну (паркову) частини.

Де знайти: з'єднує набережну у Дніпрі та Монастирський острів

Монастирський острів

Найромантичніша і найтаємничіша пам'ятка Дніпра – Монастирський острів. Це не просто великий парк чи зона відпочинку, це надзвичайна місцина, овіяна міфами та легендами, цікава як для дорослих, так і для дітей.



Монастирський острів

Монастирський острів – одне з найпопулярніших місць серед дніпрян. Він є частиною міського парку імені Тараса Шевченка. У його центрі розташувався великий парк атракціонів. Тут можна покататися на величезному оглядовому колесі, з якого відкривається неймовірний вид на простори річки та панорама міста.

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Окрасою острова є білосніжна Миколаївська церква. Її золотий купол видно з різних точок міста. Також, на острові є зоопарк, акваріум, різні кафе, ресторани, водна станція, кінний двір та пляж, де можна покупатися і позасмагати влітку.



Миколаївська церква на Монастирському острові у Дніпрі

За легендами, які розповідають жителі міста, на Монастирському острові у давнину зупинявся апостол Андрій Первозванний, а коли річку Дніпро охопила сильна негода, тут заховалася Княгиня Ольга.

Де знайти: Потрапити на острів можна по пішохідному мосту над Дніпром, вийти до якого легко через парк, або по набережній.

Водоспад "Поріг ревучий"

На схилах Монастирського острова у 2013 році штучно створили унікальну туристичну локацію - водоспад "Поріг ревучий". Він має 17 метрів висоти та майже 20 ширини і спадає, переливаючись на сонці, стрімкими скелями у Дніпро.



Водоспад "Поріг ревучий"

Водоспад підсвічують спеціальні світильники, що передають дванадцять тисяч відтінків. У вечірній час він зачаровує своєю чарівністю та сяйвом. Тисячі містян і туристів приходять на оглядовий майданчик, що облаштований над водоспадом, аби помилуватися його красою та неповторним видом на набережну Дніпра.

Поруч з ним встановлено найбільший в Україні пам’ятник Тарасу Шевченку. Тому водоспад є ніби ілюстрацією до відомого твору Кобзаря "Заповіт": "Було видно, було чути, як реве Ревучий".

Де знайти: Монастирський острів. Водоспад "Поріг ревучий" працює у вихідні влітку, та в будні у вечірній час.

Катеринославський бульвар

Катеринославський бульвар у Дніпрі неможливо обійти стороною. Його відкрили в 2004 році, і від тоді він став улюбленим місцем відпочинку городян. Бульвар розташований у самому центрі міста і є пішохідною зоною. Він переповнений торговими центрами, кафе, ресторанами, бутиками.

Неймовірно красивий Катеринославський бульвар у вечірній час, коли вогні вітрин і ліхтарів надають йому особливу атмосферу та європейський шарм. Неофіційна назва бульвару – "Новий Арбат", а головна його окраса – фонтани, бруківка, кам'яні лавки.



Катеринославський бульвар

На одній з таких лавок аноніми розмістили бронзову скульптуру Бізнесмену. Її поява довгий час була оповита таємницею і різними легендами. Проте, у місті вже придумали кілька прикмет пов'язаних зі скульптурою – якщо потерти сигарету в руці чоловіка, то гроші ніколи не закінчаться, а якщо сісти йому на коліна – до щасливого швидкого весілля.

Де знайти: центр Дніпра, бульвар є лише пішохідним.

Центр "Менора"

Центр "Менора" у Дніпрі – найбільший у світі єврейський комплекс. Він складається з семи веж, найвища з яких сягає 77 метрів. Разом вони символізують Храмовий семисвічник – символ народу ізраїлевого. Основне завдання "Менори" – відродження єврейської громади в Дніпрі, загалом по Україні, а також підтримка ідеї толерантності до різних національностей.



Центр "Менора"

Загальна площа центру понад 50 тисяч метрів квадратних, на яких розташувався діловий центр, конференц-зал, концертний зал "Синай", музей, центр дозвілля, творчі майстерні, готелі, кафе і банкетно-ресторанний комплекс Menorah Grand Palace.

Перший поверх називається "Галерея", і виконаний з унікального єрусалимського каменя і мармуру. На трьох поверхах однієї з веж відкрита експозиція музею "Пам’ять єврейського народу і Голокост в Україні" – найбільший на пострадянському просторі меморіальний комплекс, присвячений Голокосту. Найпопулярнішим місцем центру є оглядовий майданчик, який розташований на рівні 17 поверху. Його можна відвідати під час екскурсії.

Де знайти: вулиця Шолом-Алейхема, 4/26.

Аерокосмічний музей

Дніпро вже давно називають космічною столицею України. Тому, будучи у місті, обов'язково відвідайте Національний аерокосмічний музей (Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені Макарова). Це єдиний в Україні музей ракетно-космічної техніки, що вражає своїми натуральними розмірами.



Аерокосмічний музей у Дніпрі

У музеї експонуються справжні космічні станції, супутники, бойові ракети, натуральні експонати агрегатів, що входять до складу різних ракетних комплексів і багато інших цікавих об'єктів.

Де знайти: проспект Гагаріна, 26. Години роботи: щодня з 10:00 до 19:00.

Парк Глоби

Ще одним місцем затишного відпочинку та прогулянок у Дніпрі є парк імені Лазаря Глоби. Він є одним з найстаріших у місті, і дніпровці приходять сюди, аби відпочити від швидкого темпу життя міста.

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У парку є озеро, на якому у теплу пору року можна орендувати катамаран і здійснити водну прогулянку. Поруч з озером розташований Літній театр, де проходять концерти, фестивалі, міські гуляння.



Парк Глоби у Дніпрі

У парку особливо подобається відпочивати дітям, адже тут багато атракціонів, а через усю його територію проходить дитяча залізниця.

Де знайти: парк розташований на проспекті Дмитра Яворницького, 95.

Завод "Інтерпайп"

Екскурсія по заводу "Інтерпайп Сталь" приємно здивує та повністю переверне ваше уявлення про традиційні металургійні заводи. Цей дніпровський завод – єдиний в Україні, побудований з "нуля" за всю історію незалежності. У нього вклали понад 700 мільйонів доларів.



Завод "Інтерпайп Сталь"

"Інтерпайп" дуже популярний серед містян та туристів. Його унікальність полягає в сучасних "зелених" технологіях, висококласному обладнанні, також завод дбає про захист навколишнього середовища від шкідливих викидів.

Дизайн заводу – це справжній витвір мистецтва, адже над скульптурами на території заводу і картинами, які прикрашають його фасад працювали кращі європейські майстри.



Територія заводу "Інтерпайп"

Де знайти: вулиця Винокурова, 4. Екскурсії проводять безкоштовно.

Музей АТО

Дніпро розташоване поблизу Донбасу, де п'ятий рік триває російсько-українська війна. Саме його госпіталі найчастіше приймають на лікування поранених українських військових. Дніпро стало своєрідним блок-постом між Донбасом та рештою регіонів мирної України. Тому й не дивно, що саме тут функціонує єдиний в Україні музей АТО.

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Він був створений за ініціативою учасників АТО та волонтерів у 2016 році. Музей складається з чотирьох зон окремого емоційного сприйняття, а всі представлені експонати були привезені з місць військового конфлікту.



Музей АТО у Дніпрі

Музей є нестандартним та унікальним. Він передає емоції нашої країни та суспільства. Розповідає історії про військових, волонтерів, переселенців, журналістів, капеланів і медиків, а також тих захисників, що віддали своє життя за мирне небо над Україною.

Де знайти: проспект Дмитра Яворницкого, 16.

Театр одного актора "Крик"

У Дніпрі є унікальний та неповторний театр – театр одного актора "Крик". У ньому є актором і режисером, сценаристом і гримером, художником і костюмером, музичним редактором і сценографом є одна людина – заслужений артист України, лауреат численних премій Михайло Мельник.



Театр одного актора "Крик"

Театр є єдиним таким не тільки в Україні, а й у цілій Європі. Понад 20 років він не втрачає інтересу серед глядачів, а постановки збирають повний зал. Адже тут глядачі заглиблюються в неповторну атмосферу, отримують унікальні емоції та естетичне задоволення.

Де знайти: вулиця Михайла Грушевського, 1.