Куди піти у Києві на вихідних: афіша 5-7 липня

Окрім гарячих відпусток не варто забувати і про короткочасні відпочинки, які варто влаштовувати навіть наприкінці тижня. У Києві є де провести час на вихідних, тому слідкуйте за нашими підбірками і не пропускайте найважливішого!

Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас підбірку найкращих подій цих вихідних.

Ніч на Івана Купала 2019

X-Park

6-7 липня, 10:00

Вартість: 99-1499 гривень

Івана Купала – це стародавнє слов’янське свято, під час якого всі бажаючі повинні пройти ритуал очищення вогнем та водою. Одну з наймістичніших ночей року святкують по всій країні – від Карпат до Полтавщини, але фестиваль "Ніч на Івана Купала" відбудеться тільки в київському X-Park. Три великі локації, фотозони, традиційні музичні виступи фолк-виконавців, майстер-класи, розваги, магічні обряди, цікаві конкурси з призами, змагання, майстер-класи, лекції – програма заходу цього року вийшла досить різноманітною, щоб ви добре відпочили з друзями або з сім’єю. Як звечоріє – підходьте до великої сцени, де на вас чекатимуть хедлайнери фестивалю: Lucky4, Дмитро Бабак, INGRET та Народна артистка України Катя Бужинська.



Ніч на Івана Купала 2019

The Unsleeping

ЮБК

7 липня, 19:30

Вартість: 200 гривень

The Unsleeping – яскравий приклад музичного гурта, учасники якого протягом багатьох років відточували майстерність, перебували у пошуках власного стилю. Саме тому п’ятеро хлопців з Умані зібралися разом ще 6 років назад, а на свій перший великий концерт у столиці запрошують тільки зараз. Дозвольте собі відпочити від напруги та шаленого ритму великого міста, приходьте 7 липня на північний берег Києва (Труханів острів, клуб ЮБК). The Unsleeping обіцяють виконати всі найкращі пісні з нових міні-альбомів, включно з піснею "You Drive My Four Wheel Coffin", кліп до якої зібрав більше сотні тисяч переглядів. Приємний бонус: на свій великий дебют хлопці з Умані запросили старих друзів – гурт Our Atlantic!



The Unsleeping

Playboy Pool Party

KNZS

6 липня, 12:00

Вартість: 800 гривень

"Playboy" завжди транслював і пропагував серед читачів витончене почуття стилю, навчав джентльменським манерам, допомагав знайти себе та почати відповідати образу "справжнього чоловіка". Але медіаімперія Х'ю Хефнера з білим зайчиком на логотипі відома не тільки завдяки освітній функції, але й легендарним вечіркам! І одна з таких зовсім скоро відбудеться в заміському комплексі KNZS! Холодна вода відкритого басейну, красиві дівчата, конкурс-дефіле в купальниках та музичні хедлайнери вечірки – Даша Астаф'єва та Dj Nana! Але це ще не все. Чоловікам подобається відпочивати з коктейлем та спостерігати за конкурсом "Miss Bikini", в той час як головний редактор "Playboy" обиратиме декількох найгарячіших дівчат для фотосесії в басейні, яка потім буде опублікована на сторінках журналу!



Playboy Pool Party

Прямий ефір шоу "Голос: Діти"

Експоцентр України

7 липня, 20:30

Вартість: 1000-2000 гривень

Настав час дізнатися ім’я переможця нового сезону талант-шоу для маленьких зірочок "Голос: Діти" 5 сезон. Суперфінал одного з найкращих розважальних конкурсів на українському телебаченні – приготуйтеся, має бути дуже голосно! Зіркові наставники цього сезону – Дорофєєва та Позитив (дует "Время и Стекло"), Джамала та улюбленець дітей Дзідзьо – та наймолодші, найталановитіші та найсміливіші українці, які прийшли за перемогою. Одна з головних музичних подій року прикує до екранів телевізора сотні тисяч громадян, але в тебе є можливість побачити шоу на власні очі під час зйомки прямого ефіру в Експоцентрі України. Співати для аудиторії будуть не тільки маленькі конкурсанти, але й запрошені зіркові гості: переможниця Євробачення-2018 Netta, поп-король української сцени Monatik, феномен вітчизняного шоу-бізнесу KAZKA, the Hardkiss, Данелія Тулешова і Michelle Andrade.



Прямий ефір шоу "Голос: Діти"

Monatik

Wish Family Space

6 липня, 19:00

Вартість: 3500 гривень

Кожне наступне концертне шоу Monatik’а піднімає планку виступів для всього українського шоу-бізнесу. Український виконавець, який дасть фору великій кількості іноземних поп-проектів. Його виступи – це енергія, ритм, під які неможливо стояти на одному місті, оскільки так хочеться танцювати. Приємна новина для тих, хто не потрапив на нещодавній столичний концерт – співак запрошує на ексклюзивну вечірку, яка відбудеться в Wish Family Space. Прайс на квиток може шокувати деяких читачів, але тільки уявіть, що готує артист для своїх найвідданіших фанатів? Приготуйтеся запалювати знову і знову під найгучніші хіти країни.



Monatik