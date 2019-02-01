Куди піти в Одесі: найчарівніші місця перлини України

Одеса – перлина України на березі Чорного моря. Місто сповнене сонцем і теплом, з запахом моря, цікавими локаціями, гамірними пляжами, легендарною архітектурою та унікальною красою. В Одесі неможливо сумувати, адже це столиця гумору і колориту.

Де погуляти та що побачити в Одесі – список найкращих місць

"Ах, Одеса – перлина біля моря...", – співається у відомій пісні. Справді, це унікальне місто, що розкинулося на півдні України та омивається водами Чорного моря. Кожного року сюди приїжджають мільйони туристів аби відпочити та пізнати її красу. Одеса – справжні морські ворота країни, адже саме тут розташований найбільший та найпотужніший в Україні морський порт.

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Для багатьох Одеса – це місто виключно літнього пляжного відпочинку. Проте, взимку тут теж дуже цікаво і затишно. Місто без тисяч відпочиваючих, тому відкривається для мандрівників з іншої сторони. Можна спокійно гулятися вулицями, парками, набережною, подивитися вкрите кригою море і дихати морозяним морським повітрям, порозглядати кожен будинок та пам'ятник.

Серцем і душею Одеси, безсумнівно, є її жителі, які відрізняються особливим менталітетом, акцентом, гострим почуттям гумору, доброзичливістю та гостинністю.

Одеса – місто, в яке закохуєшся з першого погляду. Його енергію та життя неможливо пізнати за день. Тому, аби відчути справжній дух української перлини, плануйте подорож одразу на цілий вікенд.

Потьомкінські сходи

Візитна картка для туристів та одна з найвизначніших памяток Одеси – Потьомкінські сходи. Вони складаються зі 192 сходинок, а їх загальна висота становить 142 метри. Вони з'єднують центр міста з гаванню та Морським вокзалом.

Потьомкінські сходи мають свою романтичну історію. За легендою, вони стали подарунком одного з розбудовників Одеси князя Воронцова його коханій дружині Єлизаветі.



Потьомкінські сходи

Ці сходи привертають чи не найбільшу увагу туристів. Недарма вони увійшли в десятку найкрасивіших у Європі. А ще в місті кажуть: "Хто не бачив Потьомкінські сходи – не бачив справжню Одесу".

Дерибасівська вулиця

Де починається Одеса? З Дерибасівської вулиці. Вона добре відома на увесь світ. Тут можна зануритися у місцевий неповторний колорит, адже вона простора, приваблива і спокійна. Вздовж вулиці багато старовинних будинів, затишних ресторанів, кафе, бутиків, готелів.



Вулиця Дерибасівська в Одесі

Найвідоміша вулиця Одеси названа на честь засновника міста адмірала Хосе де Рібаса (у народі - Йосип Дерибас).

Дерибасівська – це не тільки центральна вулиця міста, це його душа. Вулиця – улюблене місце для вечірніх прогулянок містян і приїжджих мандрівників.

Гуляючи вулицею, не можна обійти увагою найкрасивішу будівлю, мабуть, усієї Одеси – "Пасаж". Цей комплекс знають усі мандрівники та туристи. Тут можна побачити красиві скульптури, ліпнину на стінах і скляний дах. Перші поверхи займають магазини, решта – однойменна готель. "Пасаж" своїм старовинним виглядом більше схожий на музей, ніж на торговий центр.



"Пасаж"

Де знайти: розташований на перетині вулиць Преображенської і Дерибасівської.

Навпроти "Пасажу" розташувався перший парк Одеси, побудований ще у 1803 році, майже одразу після заснування міста. Головна прикраса саду – музичний фонтан, який працює ввечері. Окрім нього, у парку є ще один унікальний фонтан, який розбризкує довкола не воду, а парфуми!

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Парк славиться своїми цікавими пам'ятниками, які обов'язково треба побачити та сфотографуватися поруч. Серед них – пам'ятник Леоніду Утьосову, Дерево кохання, Одеський час тощо.



Міський парк Одеси

Біля Міського саду просто посеред Дерибасівської вулиці розташована найменша в світі площа – Остапа Бендера. Вона займає всього 5 квадратних метрів, а свою назву отримала на честь знаменитого героя книги "12 стільців", авторами якої є Ілля Ільф та Євген Петров.

Тому, у її центрі розташований дванадцятий стілець, на якому особливо полюбляють фотографуватися туристи.



Пам'ятник 12-му стільцю в Одесі

Театр опери і балету

Ще одне визначне місце Одеси – Національний академічний театр опери та балету. Він є найстаршим оперним театром України і датується 19 століттям. Будівля виконана у стилі віденського бароко і є справжнім архітектурним шедевром, що поєднав у собі мистецтво і багатство.



Оперний театр

Зовнішнє і внутрішнє оздоблення опери вражає своєю неповторною красою і дизайном. У залі для глядачів створена унікальна акустика, яка дозволяє по всьому приміщенню почути шепіт зі сцени.

Де знайти: провулок Чайковського, 1.

Тещин міст

Тещин міст – найбільш вузький і найдовший міст в Одесі, що з'єднує Приморський бульвар і бульвар Жванецького. Характерною його особливістю є те, що стоячи на мосту у вітряну погоду, можна відчути, як він хитається. З мосту відкривається неймовірна панорама на морську гавань і частинку старої Одеси.



Тещин міст

Назва мосту оповита багатьма легендами. Так, за однією з версій, він такий же довгий і гострий, як язик тещі. За іншою – міст був побудований радянським партійним діячем Михайлом Синицею. Він нібито збудував його, аби не обходити величезни яр по дорозі до тещі, куди любив заходити на улюблені млинці.

Де знайти: Розташований між бульварами Приморським та Жванецького.

Приморський бульвар

Приморський бульвар – як і Дерибасівська – улюблене місце для прогулянок гостей і жителів Одеси. З нього відкривається чудова панорама на Чорне море. Тож бульвар став місцем зустрічі й романтичних прогулянок закоханих пар міста.



Приморський бульвар

На ньому розташувалися пам'ятник Дюку де Рішельє, Олександру Пушкіну, міська дума, Воронцовський палац і його колонада. Також, прогулюючись по бульвару, можна побачити музей під скляним куполом, в якому є руїни давньогрецького поселення.

Де знайти: Піднятись на бульвар зі сторони моря можна по Потьомкінських сходах або на фунікулері.

Ринок "Привоз"

За кілька хвилин від Одеського вокзалу розташувався найвідоміший ринок міста – "Привоз". Його називають "душею" і серцем великої Одеси. Саме тут панує справжній дух старого міста і саме тут можна почути знаменитий одеський говір, в якому переплелися українська, російська, єврейська та інші мови.



Ринок "Привоз"

Перебуваючи в Одесі, обов'язково сходіть на "Привоз", аби придбати собі що-небудь. За словами місцевих, на ринку можна купити все і ще трошки. Проте, не забудьте поторгуватися – тут це насправді потрібно, якщо ви бажаєте отримати максимальне задоволення.

Де знайти: Привозна вулиця, 14. Працює з 8:00 до 17:00, вихідний – понеділок.

Морський порт

Історія Одеси тісно пов'язана з історією створення її морського порту. Він є найбільшим українським морським портом і одним з найбільших портів у Східній Європі. Порт Одеси – це міні-місто в мегаполісі, зі своїм вокзалом, музеєм просто неба, арт-галереєю, яхтовим комплексом, готелем і, звичайно, самим портом із спеціалізованою технікою. На його території проводяться екскурсії, тому влітку тут дуже багато туристів.



Морський порт

Прогулюючись морським портом, варто зайти у гарну церкву Святого Миколая, розташовану в кінці причалу яхтового комплексу. Храм споруджено на честь покровителя моряків і мандрівників.

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На морському вокзалі встановлений також справжній символ міста – пам'ятник дружині моряка. Бронзова жінка з маленькою дитиною на руках зустрічає й проводжає кораблі, які прибувають в Одеський морський порт. Із теплоходів туристи вітають її, загадуючи бажання.



Пам'ятник дружині моряка в Одесі

Як доїхати: Одеський морський порт розташований в історичному центрі міста. До нього можна спуститися Потьомкінськими сходами, або ж піднятися на фунікулері, що на Приморському бульварі.

Воронцовський маяк

Воронцовський маяк першим зустрічає та останнім проводжає всі кораблі, що приходять до Одеси. Його збудували ще у 1845 році на краю Рейдового молу. Маяк став не тільки стратегічним об'єктом, а й пам’яткою, до якої приходять гості та мешканці міста. На Воронцовський маяк також водять екскурсії.



Воронцовський маяк в Одесі

Одеські катакомби

Під Одесою розташувалася неймовірна мережа підземних лабіринтів та ходів, яка вважається найбільшою системою катакомб в світі. Заплутані тунелі простягаються на величезну довжину прямо під містом. Більша частина підземель була утворена внаслідок добування каміння черепашника.

У катакомбах постійно зберігається однакова температура, яка сягає близько 14 градусів тепла, а їх глибина у деяких місцях досягає ста метрів. Справжня історія цього загадкового місця не відома досі. Проте доведено, що одеські катакомби є найбільш заплутаними у світі через хитросплетіння безлічі ходів.

У підземних лабіринтах можна побачити таємничий світ підземних перехресть, потужних обвалів і обводнених галерей. Сюди полюбляють приходити туристи, дослідники та авантюристи, яких притягує таємничість та загадковість катакомб. Проте, у підземелля потрібно йти лише з гідом, адже тут легко можна заблудитися.



Одеські катакомби

Де знайти: вхід у катакомби з вулиці Картамишівської, 27/29.

Пляжі

Яка ж Одеса без пляжів? Тисячі туристів приїжджають сюди кожного року, аби поніжитися, позасмагати під пекучим сонцем і покупатися у теплому Чорному морі.

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Найвідомішим пляжем Одеси є "Аркадія". Тут зосереджене справжнє клубне життя міста – нічні тусовки, бари та розваги на березі моря. Він славиться своїми мальовничими краєвидами та розвиненою інфраструктурою. Вхід безкоштовний для всіх охочих, проте платними є ціла низка додаткових платних послуг – прокат шезлонгів, парасольок, дитячі аніматори тощо.



Пляж "Аркадія"

Ще один відомий пляж Одеси – "Ланжерон". Він вважається найстарішим у місті. Основною перевагою "Ланжерону" є його розміщення в центрі міста та неймовірна мальовничість. На його території також працюють різноманітні ресторани, нічні клуби, магазини та готелі.



Пляж "Ланжерон" в Одесі

Родзинкою пляжу "Ланжерон" є дельфінарій "Немо", який вважають одним із кращих у Європі через розвиток популяцій морських ссавців. У ньому можна подивитися та навіть поплавати з дельфінами, які дуже люблять людей. У комплексі "Немо" також проводяться курси дельфінотерапії, дайвінг та різні шоу за участі морських ссавців.



Дельфінарій "Немо"

Пляж "Лузанівка" – наймолодший в Одесі. Він величезний і є єдиним в Одесі природним піщаним пляжем. "Лузанівка" віддалена від центру міста, тому море ту набагато чистіше, а відпочивальники мають змогу насолодитися безкраїми просторами відкритого моря. Поруч від пляжу розташований парк, де одесити часто влаштовують пікніки.



Пляж "Лузанівка" в Одесі