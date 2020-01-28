Лауретка Нобелівської премії Ольга Токарчук приїде у Львів на книжковий форум

Польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук лише кілька місяців тому отримала Нобелівську премію з літератури, а вже днями організатори 27 BookForum у Львові повідомили, що авторка стала запрошеною гостею події.

Одна з наймасштабніших книжкових подій в Україні – Форум видавців у Львові (Book Forum Lviv) відбудеться цьогоріч 16-20 вересня. Хорошою традицією заходу є запрошення відомих зірок у сфері літератури, щоб ті брали участь у відкритті події, презентували власні книги та мали можливість поспілкуватись зі своїми прихильниками.

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Ольга Токарчук представить два своїх видання – "Книги Якова" та "Химерні оповідання", які надійдуть у продаж у лютому та вересні 2020 року відповідно. Згідно з інформацією представників Форуму, співорганізатором приїзду Токарчук стане київське видавництво "Темпора".

З нетерпінням чекаю на поїздку до Львова та зустріч із українськими читачами "Книг Якова" в перекладі блискучого Остапа Сливинського. А окрім того, вересень чудесний на Західній Україні, коли на дороги падають великі достиглі горіхи,

– прокоментувала свій візит в Україну нобелівська лауреатка.

Що відомо про Ольгу Токарчук?

Це польська письменниця, бабуся якої є родом з України, але одружилась з поляком. Сама ж Ольга народилась у Сулехові (місто в західній Польщі), але потім з батьками переїхала до Кетша, де закінчила загальноосвітній ліцей імені Норвіда. Навчалась жінка у Варшавському університеті на факультеті психології. Наразі Ольга Токарчук мешкає у Вроцлаві.



Лауреат Нобелівської премії Ольга Токарчук приїде в Україну / Facebook / @Olga Tokarczuk

У Польщі вона є відомою письменницею, есеїсткою, сценаристкою, поетесою, психологинею та віднедавна – лауреаткою Нобелівської премії за 2018 рік за роман "Бігуни". На її рахунку чимало інших нагород за літературні твори – цей же роман та книга "Польоти" двічіпринесли авторці найпрестижнішу в Польщі літературну премію "Ніке". А Міжнародна Букерівська премія у 2018 році відзначила її за роман "Польоти". Її книги перекладені більш ніж на 45 мов світу.

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Форум видавців у Львові наводить перелік творів Ольги Токарчук, які перекладені українською мовою і їх можна знайти в Україні: