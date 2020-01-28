Лауретка Нобелівської премії Ольга Токарчук приїде у Львів на книжковий форум
Польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук лише кілька місяців тому отримала Нобелівську премію з літератури, а вже днями організатори 27 BookForum у Львові повідомили, що авторка стала запрошеною гостею події.
Одна з наймасштабніших книжкових подій в Україні – Форум видавців у Львові (Book Forum Lviv) відбудеться цьогоріч 16-20 вересня. Хорошою традицією заходу є запрошення відомих зірок у сфері літератури, щоб ті брали участь у відкритті події, презентували власні книги та мали можливість поспілкуватись зі своїми прихильниками.
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Ольга Токарчук представить два своїх видання – "Книги Якова" та "Химерні оповідання", які надійдуть у продаж у лютому та вересні 2020 року відповідно. Згідно з інформацією представників Форуму, співорганізатором приїзду Токарчук стане київське видавництво "Темпора".
З нетерпінням чекаю на поїздку до Львова та зустріч із українськими читачами "Книг Якова" в перекладі блискучого Остапа Сливинського. А окрім того, вересень чудесний на Західній Україні, коли на дороги падають великі достиглі горіхи,
– прокоментувала свій візит в Україну нобелівська лауреатка.
Що відомо про Ольгу Токарчук?
Це польська письменниця, бабуся якої є родом з України, але одружилась з поляком. Сама ж Ольга народилась у Сулехові (місто в західній Польщі), але потім з батьками переїхала до Кетша, де закінчила загальноосвітній ліцей імені Норвіда. Навчалась жінка у Варшавському університеті на факультеті психології. Наразі Ольга Токарчук мешкає у Вроцлаві.
Лауреат Нобелівської премії Ольга Токарчук приїде в Україну / Facebook / @Olga Tokarczuk
У Польщі вона є відомою письменницею, есеїсткою, сценаристкою, поетесою, психологинею та віднедавна – лауреаткою Нобелівської премії за 2018 рік за роман "Бігуни". На її рахунку чимало інших нагород за літературні твори – цей же роман та книга "Польоти" двічіпринесли авторці найпрестижнішу в Польщі літературну премію "Ніке". А Міжнародна Букерівська премія у 2018 році відзначила її за роман "Польоти". Її книги перекладені більш ніж на 45 мов світу.
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Форум видавців у Львові наводить перелік творів Ольги Токарчук, які перекладені українською мовою і їх можна знайти в Україні:
- 2019 рік – "Книги Якова", видавництво "Темпора", перекладач Остап Сливинський;
- 2011 рік – "Бігуни", видавництво "Фоліо", перекладач Остап Сливинський;
- 2011 рік – "Веди свій плуг понад кістками мертвих", видавництво "Урбіно", перекладачка Божена Антоняк;
- 2007 рік – "Останні історії", видавництво "Літопис", перекладачка Ярина Сенчишин;
- 2004 рік – "Мандрівка людей книги", видавництво "Літопис", перекладачка Ніна Бічуя;
- 2004 рік – "Правік та інші часи", видавництво "Кальварія", перекладач Віктор Дмитрук;
- 2004 рік – "Гра на багатьох барабанчиках", видавництво "Літопис", перекладач Віктор Дмитрук;
- 2003 рік – "Правік та інші часи", журнал "Всесвіт", перекладач Ігор Пізнюк;
- 2002 рік – "Професор Ендрюс у Варшаві", "Кур’єр Кривбасу", перекладач Ігор Пізнюк;
- 2001 рік – "Шафа", "Deus ex", "Номери", журнал "Всесвіт", перекладач Ігор Пізнюк.