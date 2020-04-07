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Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя долучився до кампанії МОЗ #ПідтримуюЛікарів: відео

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Тарас Тополя долучився до кампанії МОЗ #ПідтримуюЛікарів / Instagram / @antytila_official

Міністерство охорони здоров'я України запустило ініціативу #ПідтримуюЛікарів. До соціальної кампанії долучився відомий український співак Тарас Тополя. Він особисто привітав фельдшера швидкої медичної допомоги з днем народження.

У час, коли весь світ спрямовує свої сили на боротьбу з коронавірусом, медикам, які опинилися на передовій протидії пандемії, як ніколи потрібна підтримка. Сьогодні, 7 квітня, МОЗ дало старт соціальній кампанії #ПідтримуюЛікарів. Першим серед зірок українського шоу-бізнесу долучився лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. 

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У день народження фельдшера швидкої медичної допомоги у місті Черкаси Анатолія Васильовича музикант привітав лікаря, з яким його свого часу звела доля. Тарас Тополя зв'язався з чоловіком завдяки відеозв'язку. Медика розчулили слова зірки, він не приховував емоцій щастя від такого подарунка. 

"Я вам хочу побажати, щоб на вас менше кашляли. Ми пишаємося вашою професією, особливо у такий період. Будьте здоровенькі", – висловився Тарас Тополя. Крім того, Анатолій Васильович не приховував, що він – справжній прихильник творчості гурту "Антитіла" та не на жарт засмутився тим, що музиканти перенсли свій візит до Черкас з концертом на вересень. 

"Не лишайтеся осторонь, долучайтеся до нашої ініціативи #ПідтримуюЛікарів. Подякуйте медикам за їхню самовіддану й небезпечну роботу! Зараз вони особливо потребують теплих слів", – наголосили в МОЗ. 


В Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19 (з них 143 – за останню добу). 45 людей померли від коронавірусу, 28 одужали. 74% інфікованих – люди віком 30 – 69 років. Найбільше заражених пацієнтів нині у Києві – 253 особи, та Чернівецькій області – 247 осіб. У МОЗ вважають, що за умов повного дотримання карантину Україна зможе повернутися до нормального життя за два тижні.


Орієнтовний план виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Антитіла LifeStyle
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