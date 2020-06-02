Літо чудово підходить для того, щоб узяти до рук книжку і зануритись у неї. Ми знайшли найяскравіші цитати про літню пору з різних книжкових творів.

24 канал зібрав підбірку цитат з улюблених книжок, які нагадують про літо.

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Все добре, все чарівне відбувається у період між червнем і серпнем

– Туве Янссон, "Зима-чарівниця"

"Озирніться. Що є довкола нас? Море! За морем нічого не видно. Воно відділяє нас від решти світу. Але що є море? Це велика вода! А вода не тільки розділяє, але й об’єднує береги!" – Мар`яна Прохасько і Тарас Прохасько, "Як зрозуміти козу".



Цитати з відомих книжок / mors.in.ua

Врешті-решт, літо – це час, коли з тихими людьми можуть трапитися чудові речі

– Деб Калетті, "Honey, Baby, Sweetheart"

"Як добре літнім вечором сидіти на веранді; як легко і спокійно; от якщо б цей вечір ніколи не кінчався!" – Рей Бредбері, "Кульбабове вино".

"Літо – це пора року, коли дуже жарко, щоб займатися речами, якими займатися взимку було дуже холодно" –Марк Твен.



Книжки на природі / Фото: www.sohu.com

У доброму серці має бути вічне літо

– Селія Такстер.

"Літо – це була наша улюблена пора року: спати можна на задній закритій веранді або навіть у хатинці на дереві, влітку стільки ласощів, усе навкруги горить тисячами барв під гарячим сонцем, але найголовніше влітку — це Діл". – Гарпер Лі, "Вбити пересмішника"