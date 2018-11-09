На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?

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9 листопада – День української писемності та мови
9 листопада – День української писемності та мови / 24 Канал

День української писемності та мови відзначають щороку 9 листопада. Українцям у цей день варто згадати основні правила рідної мови – перевірте, чи не треба вам трішки "підтягнути" свої знання.

Україна вважається однією з країн з найкращим рівнем освіти, однак громадяни держави продовжують робити типові помилки. Пам'ятайте: навчитися правильно говорити й писати ніколи не пізно! У День української писемності та мови саме час перевірити свої знання.

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Чи добре ви володієте усіма глибинами нашої рідної мови? Усі крапки над "і" допоможе поставити цікавий тест від 24 каналу.

 

Теги: LifeStyle Новини України Публікації Освіта Тести мовне питання
Джерело: 24 канал
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