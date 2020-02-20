Наречена Віктора Павліка опублікувала фото у весільній сукні: кадр підірвав мережу

Вже на початку літа, 10 червня, українському шоу-бізнесу варто чекати на чергове зіркове весілля. Віктор Павлік поведе під вінець 25-річну Катерину Реп'яхову. Зараз подружжя поєднує підготовку до весілля з насиченим гастрольним графіком. Проте наречена все ж знайшла нагоду приміряти весільну сукню.

В особистому блозі в інстаграмі молода обраниця 54-річного українського виконавця Віктора Павліка часто ділиться подробицями особистого життя. Цього разу Катерина наважилася показати фоловерам весільну сукню, яку вона приміряла в одному зі столичних бутіків.

Важливо! Наречена Віктора Павліка поскаржилася на осуд шанувальників майбутнього чоловіка

24-річна менеджерка артиста постала на фото в розкішній мереживній сукні, розшитій квітами. Весільна сукня видалася досить відвертою, зважаючи на екстримальне декольте та напівпрозору тканину. Лаконічний ланцюжок та висока зачіска підкреслили тендітне тіло Катерини.

Проте серед фоловерів не знайшлося хейтерів такого спокусливого образу. Підписники майбутньої дружини Віктора Павліка оцінили вибір нареченої сотнями вподобань та десятками захопливих коментарів.

Невже, я наречена,

– лаконічно прокоментувала Катерина Реп'яхова.

На знак вдячності щедрим прихильникам дівчина вирішила показати, які сукні встигла приміряти. Так, вона зізналася, що їй сподобалося одразу п'ять образів. Відповідаючи на питання в інстаграм-сторіс, Катерина анонсувала, що матиме одразу два вбрання нареченої. Крім того, фоловери поцікавилися, скільки коштують сукні, які приглядає для церемонії дівчина. Як запевнила кохана співака, вартість однієї з них становить близько двох тисяч доларів – майже 50 тисяч гривень.



Катерина Реп'яхова у весільній сукні / Screenshot / Instagram / @repyahovakate



Катерина Реп'яхова у весільній сукні / Screenshot / Instagram / @repyahovakate

Що відомо про весілля Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової?

Новини про роман дорослого артиста з юною помічницею сколихнули мережу в червні минулого року. Пара не поспішала оголошувати про свої стосунки та, коли інформація просочилась у ЗМІ, артист підтвердив усі чутки. Сама Катерина зізналась , що ще у 2016 році вона отримала обручку від зіркового коханого. Катерина не приховує, що не всі родичі були в захваті від її обранця. Вони переймались, що співак не покине свою дружину. Однак вона потоваришувала із старшими дітьми артиста.

До вівтаря пара планує йти влітку, 10 червня. Цей шлюб стане четвертим для українського артиста. Раніше наречена розповідала, що вони планують скромне святкування у колі найближчих, серед яких не буде зіркових колег її знаменитого чоловіка. Місце торжества майбутнє подружжя вирішило тримати в таємниці, але наголосило, що свято відбудеться за межами столиці. Крім того, молода родина вирушить у романтичну подорож.