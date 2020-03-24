Наречена Віктора Павліка шокувала зізнанням про батька: Він ненавидить своїх дітей

Молода обраниця іменитого артиста Катерина Реп'яхова відверто розповіла про свою родину. Батьки дівчини живуть окремо, проте з татом у них напружені стосунки. Чоловік погрожує колишній дружині та дітям.

25-річна наречена Віктора Павліка сміливо афішує особисте життя з співаком, проте власну родину рідко говорить публічно. Для програми "Зірковий шлях" Катерина Реп'яхова зізналася, що не підтримує спілкування зі своїм батьком. Причиною стали фінансові труднощі, які зруйнували сім'ю.

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Як виявилося, успішний бізнес її тата завершився банкрутством. Будинок родини, який він заклав у банк, конфіскували через борги. Разом з матірю'ю Катерина переїхала до квартири, а про місце проживання свого батька зараз нічого не знає.

Проте чоловік ніяк не може залишити родину в спокої. Він час від часу нагадує про себе погрозами. Разом з дружиною вони володіли спільним бізнесом, проте у провалі він звинувачує лише її.

У нього не все нормально з психікою. Він ненавидить своїх дітей, намагається забрати все, що у нас є. Він називає маму ненормальною. Пише на неї у прокуратуру, знаходить якісь документи 10-річний давності, намагається її в чомусь звинувачувати. Здорова людина такого не зробить,

– розповіла Катерина Реп'яхова.

Нагадаємо, що до вівтаря закохані Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова планують йти влітку, 10 червня. Цей шлюб стане четвертим для українського артиста. Раніше наречена розповідала, що вони планують скромне святкування у колі найближчих, серед яких не буде зіркових колег її знаменитого чоловіка.