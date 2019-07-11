Нікі Мінаж скасувала концерт в Саудівській Аравії через права жінок

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Нікі Мінаж
Нікі Мінаж / www.gettyimages.com

36-річна епатажна співачка Нікі Мінаж скасувала свій концерт на музичному фестивалі Jeddah World Fest в Саудівській Аравії, який був запланований на 18 липня.

Причиною скасування виступу стала підтримка прав жінок, ЛГБТ-спільноти та свободи вираження думок. Про це повідомляє видання Associated Press.

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Концерт співачки був запланований на 18 липня в рамках музичного фестивалю Jeddah World Fest на стадіоні імені короля Абдалли в Джидді. Цікаво, що відвідати захід зможуть люди старше 16 років, відповідно до саудівського законодавства.

Після довгих роздумів я вирішила не проводити запланований концерт на фестивалі Jeddah World Fest. Я дуже хочу показати своє шоу фанатам в Саудівській Аравії, але після того, як я краще дізналася про проблеми (в країні), то вважаю важливим чітко заявити про свою підтримку прав жінок, ЛГБТ-спільноти та свободи вираження думок,
– заявила Нікі Мінаж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

Додамо, за оцінкою Світового економічного форуму, Саудівська Аравія знаходиться на 141 місці з 149 країн за рівнем рівності чоловіків та жінок.

Так, саудівська влада впровадила суворий дрес-код для жінок та безліч обмежень. До прикладу, без опікуна чоловічої статі (яким найчастіше є батько, син, брат, чоловік) вони не можуть починати бізнес, відкривати банківський рахунок, отримувати паспорт, виїжджати закордон та багато іншого.

Права жінок в Саудівській Аравії є обмеженими у порівнянні з чоловіками
Жінки в Саудівській Аравії мають більше обмежень ніж чоловіки / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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