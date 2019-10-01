Олег Винник лаконічно відповів, чий Крим

Український артист Олег Винник став ініціатором прес-конференції, на якій відповів, що він думає про Крим. Зустріч з журналістами було організовано в рамках нещодавнього скандалу – артист взяв участь в проєкті "ВСЕМ МИР", ініціатором якого став російський гурт, що підтримує політику Кремля.

Внаслідок участі у міжнародному проєкті, який було організовано до Міжнародного дня миру 21 вересня, Олег Винник загримів до бази сайту "Миротворець". На прес-конференції, яку він дав разом зі своїм музичним продюсером Олександром Горбенком, журналісти запитали у виконавця, чий Крим.

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Я українець і громадянин України. Всі хочуть чути ці два слова. Чому я маю говорити те, що мені кажуть. Крим – мій,

– заявив Олег Винник.

Артист також додав, що Україна звичайно повинна і буде боротися за Крим, однак з ким – Винник вирішив не казати. За його словами, він людина творча, є артистом, а не політиком. Олег Винник додав, що в такому випадку важливі дії, а не слова.

"Потрібно діяти. Що воно дасть? Ми кричимо-кричимо-кричимо. Хіба важливо, що Винник скаже, чий крим? Чому ми повинні відповідати за вчинки нашої влади? Вони побули 5 років на своєму терміні і поїхали. Ніхто їх не шукає і не питає: "А що тепер робити?" – підкреслив артист.

У розмові з представниками ЗМІ Олег Винник також зізнався, що йому досі пропонують виступи в Криму, навіть з гарантією конфіденційності. Але він підтвердив, що не виступає і не збирається це робити надалі, оскільки це його позиція. Втім, він звернувся до аудиторії із питанням, чому українцям дозволено відпочивати у Криму, а от виступати артистам – ні.

Законами керують люди, які їх придумують. Закон треба поважати і жити за ним. Я це поважаю. Однак багато людей їздять до Криму відпочивати, чи до родичів. Якщо артист поїде до Криму виступати для своїх співвітчизників, тоді хто він буде? Зрадником? Чому ми не можемо поїхати та виступити там? Вони ж не окупанти, це ж Крим, де живуть наші люди. То відпочити у Криму ми можемо, а виступити ми не можемо,

– запитав виконавець.