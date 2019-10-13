Оля Полякова розповіла, на що витратила 50 тисяч євро з картки чоловіка

Українська співачка Оля Полякова розповіла про свою першу поїздку у Францію, коли вона витратила чималу суму з кредитної картки свого чоловіка Вадима.

Про це Оля розповіла Катерині Осадчі у "Світському житті". Полякова, яка цьогоріч відсвяткувала 15-річницю весілля з чоловіком, згадала, як поїхала у Париж зі своєю мамою, а на той час майбутній чоловік дав їй свою платинову картку.

Читайте також: Оля Полякова назвала причину, чому спить з чоловіком у різних кімнатах

Тоді у столиці Франції співачка витратила велику суму грошей на гардероб від люксових брендів. Зірка пояснює такі витрати тим, що вона була "дуже молодою і неодягненою".

Він мені дав з собою свою платинову картку і я витратила 50 тисяч євро. На той час це було як зараз 150 тисяч. Ціни були в три, а то й чотири рази дешевші, ніж зараз. Я тоді була дуже молода і дуже неодягнена, і мені потрібно було прикривати свої сороміцькі місця, тому я поїхала прикривати їх у найкрутіші бутики: Dior, Prada, Chanel,

– згадала знаменитість.

Додамо, Оля Полякова та Вадим одружились у 2004 році. За час подружнього життя у пари народились дві доньки – Марія та Аліса. Зірка рідко показує обличчя свого чоловіка у соціальних мережах, але Вадим став для співачки найміцнішою опорою та коханням.

На 15-ту річницю весілля чоловік подарував Олі автомобіль, а вона Вадиму – пляшку алкоголю.

"Він собі замовив машину, вона йому дуже довго йшла, рік з Америки і прийшла в той день, коли у нас було 15-річчя. Йому довелося подарувати цей автомобіль мені, а я йому подарувала пляшку класного віскі, щоб він напився з горя, що у нього таки не буде машини. А так у нього вже все є", – додала Полякова.