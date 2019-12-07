Особисте стає публічним: хто з зірок зганьбився через скандальні пости у мережі

Днями розгорівся гучний скандал, коли заступниця (вже "екс") головного редактора Cosmopolitan Євгенія Пліхіна опублікувала скандальний пост про похорон Героя України Дениса Волочаєва. Через ганебний допис, який з'явився на її особистій сторінці у фуйсбуці, дівчина втратила роботу у глянцевому журналі та добряче зіпсувала собі репутацію.

Із соціальними мережами треба бути вкрай обережним. На особистих сторінках кожен має право висловлювати власні думки стосовно багатьох речей, які відбувають навколо. Але після публікації цю інформацію читають чимало людей і складають враження про автора.

Читайте також: Головна редакторка Cosmopolitan прокоментувала "лайк" під скандальним постом Євгенії Пліхіної

Неочікуваним навіть для представників глянцю було побачити пост на той час заступниці головного редактора Cosmopolitan Євгенії Пліхіної про похорон 37-річного снайпера Дениса Волочаєва, який вона назвала "язичницьким обрядом", і де "не шкода провітрити поважну людину". Її публікація обурила ледь не усіх користувачів у мережі. Дівчина видала пост, але "скріни не горять" – відтак її провокативні заяви розлетілися в інтернеті. Наступного дня головна редакторка журналу Олександра Буринська повідомила про звільнення з посади Пліхіної.



Скріншот зі сторінки Євгенії Пліхіної (видалений)



Скріншот зі сторінки Євгенії Пліхіної (видалений)

У світі трапилося чимало схожих ситуацій, коли представники шоу-бізнесу, політики чи будь-якої іншої сфери потрапляють у гучні скандали через публікації у соціальних мережах.

Редакція LifeStyle 24 пропонує згадати історії тих, хто втратив репутацію, роботу або зіпсував особисте життя через пост у фейсбуці / інстаграмі / твіттері та на будь-якій інші сторінці у мережі.

Хто з зірок зганьбився через скандальні пости у мережі

Сергій Полунін

Сергій Полунін – український танцівник балету та одних з найкращих чоловіків 2017 року за версією британського видання GQ. Він досягнув шаленого успіху та світового визнання у балетному світі. Однак у 2018 році знаменитість шокував українців скандальними проросійськими постами в інстаграмі, у яких він ледь не зізнавався у любові до президента Росії Володимира Путіна.

Читайте також: Можливо, на нього тиснули, – прем'єр Нацопери прокоментував російську позицію Сергія Полуніна

Чималий резонанс отримала публікація 25 листопада 2018 року з фото, на якому з-під футболки показує велике татуювання на грудях з обличчям президента Росії. Контрастним елементом на фото стала його рука з татуюванням тризуба. Згодом Полунін повідомив про те, що отримав російський паспорт і отримав ще одну "хвилю" негативних коментарів за сепаратистські та резонансні ідеї.



Скріншот публікації Полуніна (видалений)

Пости артиста балета зруйнували світову кар'єру та репутацію. Навіть у Франції відмовились продовжувати контракт з Сергієм Полуніним. Але президент Росії оцінив таку відданість чоловіка, що в окупованому Криму Сергій Полунін отримав престижну відзнаку та став виконувачем обов’язки "ректора" Академії хореографії в Севастополі, яка підзвітна російській владі.

"Міс Туреччина 2017" Итир Есен

У вересні 2017 року переможниця конкурсу "Міс Туреччина" втратила титул після того, як організатори побачили один з її дописів у твіттері.

18-річна дівчина написала твіт, який присвятила спробі перевороту в країні. У ньому Итир порівняла кров людей, які загинули під час тих моторошних подій, зі своєю менструацією.

"Цього ранку у мене місячні – на честь дня жертв 15 липня. Я наголошую цей день кровотечею, яка представляє кров наших жертв", – написала Есен і стала дискваліфікованою відразу через кілька годин після її перемоги.



Итир Есен втратила корону "Міс Туреччина"

Кевін Харт

У 2019 році популярний актор відмовився бути ведучим церемонії "Оскар". Спершу його затвердили на таку роль, але потім у соціальних мережах розгорівся скандал про гомофобні "твіти", які писав Кевін Харт близько десяти років тому. Наприклад: "Мій найбільший страх те, що син виросте геєм".

"Я вирішив відмовитися від ролі ведучого в цьому році. Я не хочу відволікати на себе увагу в ніч, коли святкуватимуть талановиті артисти. Я щиро прошу вибачення у ЛГБТ-спільноти за грубі слова, які я сказав у минулому", – заявив актор.

Американський поліцейський Шон Боствік

Не лише знаменитості і публічні люди мають бути обережними із соціальними мережами. Два роки тому в місте Детройт поліцейський опублікував своє фото у снепчаті з підписом: "Ще одна ніч, щоб пасти цих тварин в зоопарку". Через расизм чоловіка звільнили з роботи.

"Ми очікуємо високого рівня професіоналізму, коли служимо людям", – заявив глава відділення.

Маргарита Паша

Володарка титулу "Міс Україна 2019" Маргарита Паша потрапила у мовний скандал через відмову давати інтерв’ю українською мовою. Тоді дівчина вирішила опублікувати в інстаграмі пост з роздумами, де заявила, що хоче викладати свої думки у блозі російською мовою, а кому це не подобається – може від неї відписатись.

"У вас немає можливості пережити своє життя ще раз, але яким воно буде – залежить тільки від вас! Я маю право викладати свої думки на мові, якій я хочу (чи закон України не дозволяє мені думати на російській мові?)" – заявила Паша.

Звісно, дівчина титул не втратила, але стала об'єктом обговорення. Цікаво, що на офіційній сторінці конкурсу "Міс Україна", на розповідь організаторів, з чого складається підготування моделей до других етапів конкурсу, телеведуча Катерина Осадча в коментарях зазначила, що варто було б почати з вивчення української мови.

Але не завжди після публікації "ганебного поста для роботодавця" варто звільняти людину з посади. Пропонуємо наостанок згадати досить курйозну історію, коли вчительку звільнили за фото у купальнику у соціальних мережах.

Вчителька з Рівненщини

Минулого року було звільнено виховательку дитячого садка села Бугаївка Радивлівського району Віту Черешньовську. Причиною стало фото в купальнику у соцмережах. Їх завідувачка садка Лариса Музика трактувала як аморальні: "Скільки разів ми намагалися їй довести, що це є некрасиво, що ти є педагог. Людина має мати педагогічний такт".

Після цього скандалу у мережі розгорівся флешмобі #явчительімійвідпочинок і чимало людей стали на захист виховательки.

Мій флешмоб пов'язаний з тим, що люди пишуть дуже багато коментарів, повідомлень. Пишуть «Віто, так тримати!». І в коментарях влаштовують такі міні-флешмоби. Тоді я й вирішила, що, мабуть, мені самій варто його організувати. Я закликаю людей, щоб не боялися захищати свої прав,

– заявила Черешньовська.