Пісні учасників Євробачення-2020 вийдуть у спільному альбомі: деталі
Цьогоріч організатори пісенного конкурсу вирішили скасувати захід у зв’язку з пандемією коронавірусу. Незважаючи на заборону представляти країну з оприлюдненими конкурсними піснями, всі композиції увійдуть до спільного CD-альбому Eurovision Song Contest-2020.
Як повідомляє видання Wiwibloggs, меломани у всьому світі таки зможуть почути разом всі представлені композиції на конкурсі Євробачення-2020. Проте замість живого виконання слухачі будуть насолоджуватися аудіозаписами в спільному CD-альбомі Eurovision Song Contest-2020.
До теми Організатори Євробачення-2020 придумали альтернативу конкурсу
Відомо, що компакт-диски з 41 піснею з'являться у продажі вже 8 травня. Так, справжні фани Євробачення зможуть поповнити колекцію альбомів, а слухачі по всьому світу – насолодитися представленими композиціями. Вартість CD-альбому Eurovision Song Contest-2020 на офіційному сайті буде становити близько 20 євро – понад 600 гривень.
Eurovision Song Contest-2020 / Фото: Shop Eurovision
Нагадаємо, організатори Євробачення заявили, що вигадали альтернативне онлайн-шоу на зміну звичному конкурсу, яке не передбачає змагань. Основна мета такого проєкту – об'єднати всіх прихильників у період карантину та віддати належне виконавцям.
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