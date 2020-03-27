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Пісні учасників Євробачення-2020 вийдуть у спільному альбомі: деталі

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Пісні учасників Євробачення-2020 вийдуть у спільному альбомі / Instagram / @eurovision

Цьогоріч організатори пісенного конкурсу вирішили скасувати захід у зв’язку з пандемією коронавірусу. Незважаючи на заборону представляти країну з оприлюдненими конкурсними піснями, всі композиції увійдуть до спільного CD-альбому Eurovision Song Contest-2020.

Як повідомляє видання Wiwibloggs, меломани у всьому світі таки зможуть почути разом всі представлені композиції на конкурсі Євробачення-2020. Проте замість живого виконання слухачі будуть насолоджуватися аудіозаписами в спільному CD-альбомі Eurovision Song Contest-2020.

До теми Організатори Євробачення-2020 придумали альтернативу конкурсу

Відомо, що компакт-диски з 41 піснею з'являться у продажі вже 8 травня. Так, справжні фани Євробачення зможуть поповнити колекцію альбомів, а слухачі по всьому світу – насолодитися представленими композиціями. Вартість CD-альбому Eurovision Song Contest-2020 на офіційному сайті буде становити близько 20 євро – понад 600 гривень. 


Eurovision Song Contest-2020 / Фото: Shop Eurovision

Нагадаємо, організатори Євробачення заявили, що вигадали альтернативне онлайн-шоу на зміну звичному конкурсу, яке не передбачає змагань. Основна мета такого проєкту – об'єднати всіх прихильників у період карантину та віддати належне виконавцям. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Євробачення 2020
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