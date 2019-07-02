Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги

Кращі річкові та озерні пляжі Києва і відкриті басейни столиці, де можна купатись цього року та весело провести час! Ми оцінили чистоту, вивчили інфраструктуру навколо і, звичайно ж, ціни. У нашому списку кожен знайде щось для себе!

Якщо ви вже ретельно починаєте планувати свою відпустку чи просто вихідні дні, варто пошукати кращі варіанти відпочинку біля води. Список місць, де можна купатися в Києві та скільки це буде коштувати – далі в матеріалі.

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Пляжі Києва на Дніпрі

Звісно ж, Київ славиться Дніпром! На березі цієї могучої річки чимало чудових місць для відпочинку.

Пляж "Центральний"

Де: метро "Поштова площа", Труханів острів

Ціна: безкоштовно



Де можна купатися в Києві 2019 – Труханів острів

Почнемо з пляжу в центрі столиці. Щоб потрапити сюди, вам треба лише перейти Пішохідний міст на Труханів острів і ви на місці! Основні переваги: тут дуже гарна природа, є багато місця для пікніків, зовсім поруч центр. На території є безліч кафе з їжею, напоями на різні смаки і гаманці. Також тут є абсолютно безкоштовні душові кабінки та місця для переодягання. Працює туалет. Тут відносно чисто, є достатньо смітників. Основна фішка: парашутна вишка! Вода не найчистіша, але епідеміологи на спалах не б’ють, тож можна купатися.

Пляж "Золотий"

Де: метро "Гідропарк", міст Патона

Ціна: безкоштовно



Де можна купатися в Києві 2019 – пляж "Золотий"

Любите відпочивати з мінімальною кількістю людей? Тоді вам на пляж "Золотий". Сюди важко добратися, тож людей тут завжди менше. Треба доїхати до станції метро "Гідропарк" і йти у зворотний бік від Венеціанського мосту до мосту Патона. До речі, тут значно чистіше, ніж на інших річкових пляжах Києва. Це стосується і води, і чистого золотого пісочку. Основні переваги: незабутній краєвид на Києво-Печерську лавру! Тут немає кафе чи розваг, тож не забудьте взяти перекус із собою. Але для вас обладнані туалет, кабінки для переодягання і навіть медичний пункт.

Пляж "Дитячий"

Де: метро "Гідропарк", міст Венеціанський

Ціна: безкоштовно



Де можна купатися в Києві 2019 – пляж "Дитячий"

Сюди потрапити дуже легко. Пляж розташований зовсім поруч зі станцією метро. Основні переваги: пляж розрахований для відпочинку з дітьми, тут чиста вода і пісок (наскільки це можливо в мегаполісі), плавний спуск у воду. Також на прокат можна взяти парасолю, шезлонги і засоби для плавання малечі: м’ячі, круги, рятувальні жилети. За безпеку дітей теж можна не хвилюватися, адже тут працюють рятувальники. Поруч безліч закладів харчування. Єдине, що пляж доволі маленький, тож тут багатолюдно і важко знайти місце в тіні.

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Пляжі Києва на озері

Але не Дніпром єдиним. У Києві є безліч озер. Чимало з них обладнані гарними пляжами для відпочинку.

Озеро у Пущі-Водиці

Де: Святошинський район, Пуща-Водиця

Ціна: безкоштовно



Де можна купатися в Києві 2019 – озеро у Пущі-Водиці

Почнемо з чарівного пляжу у Святошинському районі. Сюди важко і довго їхати, але воно того варте! Адже саме тут ви може відпочити у спокої і насолодитися свіжим повітрям. Це і є основною перевагою пляжу. Зі стандартних зручностей: туалет, кабінки для переодягання, смітники. Є шезлонги. До речі, тут в оренду можна взяти човен чи катамаран. Поруч є кафе, але тут нема такого широкого вибору харчування, як на центральних пляжах. Тож можна взяти перекусити щось із собою.

Озеро Тельбін

Де: Березняки, метро "Лівобережна", "Дружби народів"

Ціна: безкоштовно



Де можна купатися в Києві 2019 – озеро Тельбін

Пропонуємо вам також відвідати озеро, відоме з часів Середньовіччя! У Дніпровському районі в житловому масиві Березняки розташоване мальовниче озеро Тельбін. Тут доволі чистий піщаний пляж, є також невеличкий платний на траві з шезлонгами. Є рятувальники, кабінки для переодягання. Також можна взяти на прокат човни і катамарани. Поруч безліч вуличної їжі, кафе та ресторанів. Навколо багато спортивних майданчиків для різних видів спорту. Основна фішка: минулого року встановили прекрасний світловий фонтан прямо на воді.

Озеро Вербне

Де: метро "Оболонь"

Ціна: безкоштовно



Де можна купатися в Києві 2019 – озеро Вербне

Це просто знахідка для людей, які мріють про відпочинок на природі! Озеро Вербне розташоване поміж безлічі дерев, тут спокійно і свіжо навіть у пекельну спеку. Вода достатньо чиста. До речі, тут чимало рибалок. Для риболовлі або активного відпочинку можна орендувати човни і катамарани. Є місце для переодягання. Але тут немає шезлонгів і кафе. Тож збираючись сюди, не забудьте пледи, парасолі і обід.

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Відкриті басейни у Києві

Якщо ж у вас виникають сумніви щодо чистоти води у природних водоймах – пропонуємо вам відпочинок біля відкритих басейнів.

Басейн на ВДНХ

Де: ВДНХ

Ціна: коливається залежно від дня тижня. Найдорожче на вихідних – 130 гривень для дорослих та 65 гривень для дітей (за годину)



Де можна купатися в Києві 2019 – басейн на ВДНХ

Сюди радимо їхати всією родиною. Адже, окрім 25-метрового басейну для дорослих, тут є окремий басейн для малюків. Поруч майданчик для волейболу. Безліч закладів харчування. Зручні шезлонги з парасольками. Зрозуміло, туалети, кабінки для переодягання. Основна перевага зрозуміла сама собою: зручне добирання та невелика ціна.

City Beach Club

Де: дах ТЦ Ocean Plaza, метро Либідська

Ціна: залежно від події. Детальніше



Де можна купатися в Києві 2019 – City Beach Club

Мрієте про Ібіцу? City Beach Club, звісно ж, не замінить відпочинку на популярному іспанському курорті. Але максимально наблизить до мрії! Шикарний басейн на даху (дитячий і дорослий окремо), зручні шезлонги, бар. Вночі тут проводять круті вечірки. Основна перевага: зручне розташування, цікава розважальна програма. Окрім стандартного шезлонгу, тут можна орендувати навіть ліжко! Ідеальні декорації для Instagram'у :)

Sky Family Park

Де: проспект Генерала Ватутіна

Ціна: залежно від дня і того, що буде проходити на території – детальніше про ціни



Де можна купатися в Києві 2019 – Sky Family Park

Це найбільший відкритий басейн у Києві. 1500 квадратних метрів прохолоди! Глибина – від 10 до 180 сантиметрів. Тож поплавати тут зможуть і дорослі, і малюки. Оренда атрибутів відпочинку оплачується окремо, але вибрати є з чого. Також поруч безліч активних розваг як для дорослих, так і для дітей. Є бар з гриль-меню, тож перекусити буде де.



Пляжі та басейни Києва на карті, де можна купитись у 2019

Редакція 24 Каналу бажає вам веселого і приємного відпочинку!