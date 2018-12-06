6 грудня 2018 року в Україні відзначають День Збройних Сил України. Саме цього дня 1993 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про Збройні сили України". 6 грудня – це день пам'яті тисячі сміливих та мужніх воїнів, які віддали своє життя за незалежність, волю та суверенність нашої держави.

День Збройних Сил України сьогодні – це насамперед почесне свято тих, хто захищає нашу державу від ворогів, опікується про безпеку та зміцнення обороноздатності країни. Це день сміливих військовослужбовців, завдяки незламному духу яких, Україна досі залишається суверенною незалежною державою.

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Привітання з Днем Збройних Сил України у прозі

Любі співвітчизники!



Від імені (назва організації) і від себе особисто щиро вітаю Вас із 6 грудня – Днем Збройних Сил України!



Ми вдячні всім, хто захищав нашу рідну землю від ворожих військ, хто ставав на захист Вітчизни за першим її покликом! Ми пам'ятаємо про те, що це саме Ви свого часу подарували нам мирне майбутнє і усвідомлюємо, що тепер наше завдання - забезпечити Вам гідне сьогодення.



Вітаємо також сьогодні всіх молодих захисників батьківщини, які опановують нелегку майстерність військової справи! Від Вас залежить суверенність нашої держави, мир і спокій українського народу. Беріть же приклад зі своїх славетних попередників, які зуміли зберегти Україну для нас і доручили Вам продовжувати цю відповідальну справу. Бажаю всім здоров'я, успіхів і добробуту!



Привітання з Днем Збройних Сил у прозі

Кожна держава має своє військо. У кожного з них є свої символи, які віддзеркалені у присязі. У воїнів Збройних сил України теж є святі слова, які глибоко переконливо визначають роль і призначення національного війська – служити українському народові. У відповідальний час народ завжди з особливою увагою дивиться на своїх захисників. Діти народу, українські воїни, разом з Україною витупають надійним гарантом суверенітету і цілісності держави. Для них служіння народу – найвища честь, покликання, обов’язок.



Свято Збройних сил України – це данина пам’яті тисячам воїнів, які загинули в битвах за свободу, волю та незалежність України.



У переддень свята з відчуттям глибокої шани і вдячності щиро вітаємо військових. Нехай спокійно відчувають себе під надійним захистом ваші сім’ї, весь український народ.

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Шановні воїни, ветерани війни і Збройних Сил, учасники визвольних змагань українського народу!



Від імені (назва організації) щиро вітаємо вас із Днем Збройних Сил України. Відзначаючи це свято, ми складаємо глибоку шану всім, хто боронив честь і свободу рідної землі, хто нині зміцнює обороноздатність країни.



Український народ високо цінує ратну службу воїнів, які виконують покладений на них конституційний обов’язок, забезпечують надійну оборону Вітчизни, її недоторканність та територіальну цілісність. Підґрунтя нашої майбутньої армії – висококваліфікований і високооплачуваний, упевнений у завтрашньому дні офіцер. Саме тому реформування Збройних Сил здійснюється паралельно із розв’язанням соціальних проблем військових та членів їх сімей.



Віримо, що українські військовослужбовці й надалі гуртуватимуться навколо ідеї єдиної і неподільної України.



Нехай щира любов до України, славетні бойові подвиги наших батьків та дідів, народна повага надихають вас на нові звершення у благородній справі служіння рідному народові. Щастя, добра та злагоди вам і вашим родинам, дорогі воїни та ветерани!

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В День Збройних Сил України від усієї душі хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

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В День Збройних Сил України бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко витримувати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя й доброту в серці.

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Вітаю з Днем Збройних Сил України і побажати від душі хочу браво і впевнено стояти на сторожі безпеки і мирного спокою держави, захищати свій народ від гніву і втручання ворогів, ніколи не переставати виховувати в собі силу волі і мужності, виявляти в будь-якій справі відвагу і свій героїзм.

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Мужність, честь, сила і відвага – тільки кращі з кращих взяли присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо Вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.

Привітання з Днем Збройних Сил України у віршах

Ти солдат і тепер захищаєш,

Рідний край від московських катів.

Нечисть бісівську геть проганяєш,

Що зі зброєю вдерлася в дім.

Знаю, синку, ти скучив за мною,

Та за рідним будинком своїм.

Бог почує молитву ту мою,

Повернешся додому живим.

Вірю, буде твоя перемога.

Та майбутнє щасливе життя.

В Україну я вірю та в Бога,

І чекаю на тебе щодня.

З Днем захисника України!

***

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!



Привітання з Днем Збройних Сил у віршах

6 грудня – тож Тебе вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарно казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться Тобі!

***

Колектив жіночий хоче привітати

Вас, чоловіки, з вашим славним святом.

І прийміть у цей святковий час

Цілу низку побажань від нас.

Щоб бутерброд не падав маслом вниз,

Приємний завжди щоб чекав сюрприз,

Щоб зранку з тої лиш вставав ноги,

Щоб не залазити частенько у борги.

Не хворіть, а ще не сумувать,

Їсти з апетитом, міцно спать,

Менш у житті вам хвилюватись,

Більш нам подобатись старатись,

Мужності, бадьорості ,наснаги,

Оптимізму, сили і відваги.

Не сердитись і не сваритись,

Не спаскудитись, не спитись

Щоб ніколи втоми ви не знали,

Щоб на все вам сили вистачало.

***

Джерельний тихий спів води,

Безкрайнії степів простори,

І смерековії ліси,

Широкі плаї, круті гори!



Духмяний хліб на рушнику,

Гостинно розпростерті руки,

Щасливу матері сльозу,

І дідуся з веселим внуком!



За бескиди й дніпровські схили,

За наш пісенний славний рід,

За пломінь в косах у калини,

І за чумацький небозвід!



За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!