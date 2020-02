Репера Pop Smoke вбили у будинку під час спроби пограбування: подробиці

Вранці 19 лютого з життя пішов 20-річний американський репер Pop Smoke. Його вбили у власному маєтку на Голлівудських пагорбах під час збройного нападу. Правоохоронці працюють над затриманням злочинців, проте медикам так і не вдалося врятувати життя виконавця.

Як повідомляє видання TMZ, сьогодні, 19 лютого, о 4:30 ранку трагічно помер репер Pop Smoke. Співак був розстріляний нападниками у своєму будинку в Лос- Анджелесі на Голлівудських пагорбах. Двоє невідомих у масках увірвалися до помешкання 20-річного виконавця з метою пограбування.

Чоловіки здійснили кілька пострілів, які виявилися несумісними з життям. Його екстренно направили до лікарні, проте медики констатували смерть. Наразі правоохоронцям не вдалося встановити імена винуватців трагедії, проте вони активно розшукують злочинців.



Репера Pop Smoke вбили у власному будинку / Instagram / @realpopsmoke

За свою кар'єру Pop Smoke випустив два повноформатних альбоми. Його друга платівка Meet The Woo 2 побачила світ лише 7 лютого. Його хіт Welcome to the Partу набрав понад 23 мільйони переглядів на ютубі, а кевер-версію сингла записала епатажна Нікі Мінаж. Він співпрацював з багатьма колегам по музичному жанру й у свої 20 років спромігся завоювати неабияку любов прихильників та повагу зіркових колег.

Pop Smoke – Welcome to the Partу: дивіться відео онлайн