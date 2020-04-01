День смеха или День дурака: история праздника

1 апреля в мире отмечается один из самых веселых и необычных праздников – День дурака или День смеха. В этот день люди разыгрывают друг друга или же просто дарят улыбку окружающим. Мы расскажем вам несколько историй, как именно возник этот праздник.

Как гласит первая версия истории праздника, 1 апреля берет свое начало еще в Древнем Риме. Шутки и розыгрыши уже тогда были свойственны людям, жившим в это время. Правда, праздновали они День дурака в середине февраля.

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А вот кельты отмечали своеобразный День смеха именно 1 апреля. Их праздник был посвящен богу смеха Луду.

Вторая версия относится к Средневековью. В 1583 году папа Григорий XIII принял реформу, согласно которой празднование Нового года переносилось с 1 апреля на 1 января. Однако из-за того, что в то время были большие проблемы с распространением информации, некоторые неосведомленные люди по старинке продолжали отмечать его весной. Тех, кто не знал об официальном переносе праздника, стали называть дураками. Вот так и появился День дурака.

Чуть позже этот праздник стал обрастать разными традициями. Самая известная из них – приклеить на спину человеку в день 1 апреля рыбу из бумаги. Если тот, над кем пошутили, не заметил ее, его называли "апрельской рыбой". Такая традиция существует до сих пор во Франции и Италии.



"Апрельская рыба" в Италии и Франции

Среди историй возникновения этого праздника есть довольно интересная: патриарх Аквилеи святой Бертран Женьезкий спас Папу Римского, когда последний подавился костью от рыбы, после чего якобы 1 апреля запретили есть рыбные блюда.

Существует еще одна легенда: якобы неаполитанскому королю Монтерею в честь прекращения землетрясения принесли приготовленную рыбу. Чиновнику она так понравились, что он решил сделать это доброй традицией. Но на следующий год подданным не удалось поймать такую же. Поэтому повар, опасаясь смерти, решился состряпать похожее блюдо. Но король все равно заметил несоответствие. Правда, вместо того, чтобы разгневаться, он посмеялся над этим розыгрышем. Вот вроде бі после этого стало принято не только праздновать 1 апреля, но и всех разыгрывать бумажными рыбами.

Со временем традиция отмечать День смеха постепенно распространилась по всей территории Европы, а затем и по всему миру.

День смеха в Украине

В Украине 1 апреля отмечают традиционной Одесской "Юмориной". Это фестиваль смеха и сатиры. Мероприятие впервые было организовано командой КВН в 1972 году. С того времени на улицах Одессы 1 апреля проходят карнавальные шествия клоунов и аниматоров. Впрочем, в этом году из-за карантина шоу перевели в онлайн-режим. Выступления гостей города можно увидеть через экраны телефонов и компьютеров.



"Юморина" в Одессе 2019

Как празднуют 1 апреля в мире

В Германии 1 апреля считают несчастливым днем. Немцы стараются не начинать никаких новых дел в этот день. Однако при этом все равно обманывают друг друга.

1 апреля в Австралии начинается со смеха птицы кукабарры – пересмешника. Проснувшись, все сразу начинают разыгрывать друг друга и дарить необычные смешные подарки.



1 апреля – День развлечений

По случаю 1 апреля в Португалии сметают с прилавков практически всю муку и все желающие окунаются в мучное облако. Каждый пытается посыпать мукой как можно больше людей. По традиции, отряхиваться от муки они не имеют права.

В Индии в этот праздник шутят, бросаются специями, мажутся красками и жгут костры.