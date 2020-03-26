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26 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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26 марта в народе называется Никифоровым днем или Туманником. Также в этот день в мире отмечают "Фиолетовый день" или День больных эпилепсией.

Именины сегодня празднуют: Александр, Терентий, Кристина.

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Народные приметы на 26 марта

– Если в этот день сильный туман – лето будет дождливым.

– Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной.

– Солнечный день предвещает отличный урожай зерновых.

– Северный ветер 26 марта подул и прогремел первый гром – весна будет затяжной, а летние дни будут холодными.

– Если во время грозы дует теплый, южный ветер, то лето и весна будут теплыми.

– Прилетели лебеди – жди снегопада.

– Порезаться в этот день – к сильному испугу.

Что можно делать 26 марта

1. Сегодня хороший день для обучения, расширения кругозора и личностного развития.

Что нельзя делать 26 марта

1. Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастье. Сегодня принято с особым уважением относиться к растениям.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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