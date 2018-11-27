27 ноября 2018 года чествуют святого апостола Филиппа, который был самым молодым учеником Иисуса. Этот день является последним перед началом великого Рождественского поста, который в народе также называют Филипповым. Святой апостол Филипп был глубоким знатоком Священного Писания и ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии. Филипп проповедовал Евангелие в Скифии и Фригии.

Филипп прославился множеством чудес. Однажды он воскресил умершего младенца, которого к нему принесла безутешная мать. 27 ноября также отмечают Всемирный день отказа от покупок.

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Именины 27 ноября празднуют: Александр, Алексей, Анна, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Филипп.

Народные приметы на 27 ноября:

– Если каркает ворона – скоро будет оттепель.

– Если вы увидели, как умывается кошка, в доме где живут неженатые – к скорой свадьбе.

– Воробьи чирикают – к смене погоды.

– Девушки во сне в этот день могут увидеть суженого.

Что можно делать 27 ноября

1. В этот день проводят обряд изгнания тараканов. Для этого за нитку вытаскивали таракана, которая была привязана к ноге. Считалось, что после этого тараканов в доме больше не будет.

2. Филиппов день – последний, когда можно есть жирную пищу.

3. В древности девушки собирались вместе на гадание. Предсказать будущее можно и на пельменях, добавляя туда различные начинки:

– перец – ждите неприятностей;

– сахар – к любви или романтическому свиданию;

– соль – к слезам;

– мята – к спокойствию;

– укроп – к ревности;

– петрушка – к пустым хлопотам.

4. Девушкам, которые не успели выйти замуж, рекомендуется пойти в церковь и попросить Бога, в следующем году найти им вторую половинку.

5. Верят, что Филипп защищает и исцеляет верующих. Святому молятся при различных болезнях. Говорят, что он исцеляет заболеваниях глаз. А еще избавляет от скорби и печали.

Что нельзя делать 27 ноября

1. Старайтесь держаться подальше от лесов, открытых местностей и полей, где можно было бы встретить волков. Говорят, что именно с Филипповых дней они становятся злее и могут напасть на человека.

2. Постарайтесь в этот день не работать. Ходите друг к другу в гости и развлекайтесь вдоволь, ведь это последний день для веселья и смеха.