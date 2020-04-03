3 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

3 апреля верующие чтят память преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского.

Именины сегодня празднуют: Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

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Народные приметы на 3 апреля

– Гроза – ждите урожайный год.

– Цветет мать-и-мачеха – вскоре придет настоящее потепление.

– Комары появились 3 апреля – ждите потепления.

– Синие облака на небе – примета того, что будет тепло, но дождливо.

– Синица запела 3 апреля – к теплу.

Что можно делать 3 апреля

1. Сегодня нужно помириться с человеком, с которым вы очень долго находитесь в ссоре.

Что нельзя делать 3 апреля

​1. На Кирилла Катаника нельзя смотреть в небо, чтобы не увидеть падающую звезду, ведь это будет к несчастью.