4 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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4 февраля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать 04.02.2019
Что можно и нельзя делать 4 февраля / unsplash.com

4 февраля 2019 года почитается память святого Тимофея. В юные годы он стал свидетелем чудесного исцеления апостола Павла, ослепшего от неверия во Христа.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Макар, Николай, Петр, Тимофей.

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Народные приметы на 4 февраля

– Если днем светит солнце – ждите весну раньше.

– Много снега на Тимофея – к хорошему урожаю зерновых.

– Снегопад в этот день предвещает хороший урожай летом и осенью.

– Если началась метель, то по примете, такая погода продлится еще неделю.

– Сны, которые снятся на Тимофея, считаются вещими.

Что можно делать 4 февраля

1. Если на Тимофея приложить усилий в лечении грыжи, то болезнь удастся побороть.

2. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и прочная.

Что нельзя делать 4 февраля

1. Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
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