53-летняя Холли Берри похвасталась грудью в мокрой футболке: пикантное фото

Голливудская актриса Холли Берри в 53 года продолжает поражать поклонников уверенностью и эпатажными поступками. На днях звезда фильма "Женщина-кошка", которая отпраздновала день рождения 14 августа, засветила свою грудь в мокрой футболке.

Пикантное фото Холли Берри опубликовала на своей странице в Instagram. На фото актриса позирует в мокрой майке, на которой написано "Команда тех, у кого нет бра" (No Bra Club).

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Под наряд звезда не надела нижнее белье, и продемонстрировала обнаженную грудь. "Повышаем уровень! 66", – добавила она в подписи.

Снимок собрал более 600 тысяч предпочтений и множество комментариев в сети, в которых сторонники поздравили женщину с днем рождения.

Холли Берри часто демонстрирует свою соблазнительную фигуру и снимается в купальниках, либо топлесс. Своими откровенными фото она доказывает пользователям в социальной сети, что для женщин возраст – это лишь цифра.

Кто такая Холли Берри?

Это популярная американская актриса, лауреат престижных премий Эмми, Золотой глобус и Оскар. Холли Берри сыграла в известных фильмах, в частности, в "Облачном атласе", "Пароль "Рыба-меч", "Женщина-кошка", "Вызов по тревоге", "Идеальный незнакомец".