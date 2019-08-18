53-летняя Холли Берри похвасталась грудью в мокрой футболке: пикантное фото

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Холли Берри
Холли Берри / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Холли Берри в 53 года продолжает поражать поклонников уверенностью и эпатажными поступками. На днях звезда фильма "Женщина-кошка", которая отпраздновала день рождения 14 августа, засветила свою грудь в мокрой футболке.

Пикантное фото Холли Берри опубликовала на своей странице в Instagram. На фото актриса позирует в мокрой майке, на которой написано "Команда тех, у кого нет бра" (No Bra Club).

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Под наряд звезда не надела нижнее белье, и продемонстрировала обнаженную грудь. "Повышаем уровень! 66", – добавила она в подписи.

Снимок собрал более 600 тысяч предпочтений и множество комментариев в сети, в которых сторонники поздравили женщину с днем рождения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

 

Холли Берри часто демонстрирует свою соблазнительную фигуру и снимается в купальниках, либо топлесс. Своими откровенными фото она доказывает пользователям в социальной сети, что для женщин возраст – это лишь цифра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

 

Кто такая Холли Берри?
Это популярная американская актриса, лауреат престижных премий Эмми, Золотой глобус и Оскар. Холли Берри сыграла в известных фильмах, в частности, в "Облачном атласе", "Пароль "Рыба-меч", "Женщина-кошка", "Вызов по тревоге", "Идеальный незнакомец".

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Эротика
Источник: LifeStyle 24
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