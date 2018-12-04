57-летний Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз

Американский актер Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз. Его возлюбленная, 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер родила ему сына.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на официального представителя актера.

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Эдди и Пейдж назвали сына Макс Чарльз Мерфи. Мальчик родился 30 ноября.

Малыш Макс родился весом три килограмма и ростом 48 сантиметров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо,

– подчеркнул представитель.

О беременности Пейдж стало известно 21 августа, когда папарацци поймали беременную девушку Эдди Мерфи во время прогулки в Лос-Анджелесе. Пейдж была одета в сарафан с цветочным принтом, который подчеркнул ее заметно округлившийся живот

Эдди Мерфи и Пейдж Батчер / Getty Images

К слову, для Пейдж, с которой актер встречается уже шесть лет, ребенок станет вторым: от Эдди она уже воспитывает двухлетнюю дочь Иззи Уну. А вот у Мерфи есть еще восемь детей: пять от экс-супруги Николь Мерфи и еще трое от других женщин.