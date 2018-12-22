5 новогодних украшений, которые можно сделать своими руками за полчаса

Игрушки, елки и новогодние веночки на двери – именно это создает незабываемую атмосферу праздника Нового года и Рождества.

Журналисты LifeStyle 24 не только выбрали 5 самых интересных украшений для вашего дома, но и на собственном опыте убедились, что изготовить их несложно и недорого. А вот удовольствия они принесут море.

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Поэтому заваривайте какао и давайте творить вместе :)

Снеговичок из лампочки

У каждого в доме найдется несколько неутилизируемых обычных лампочек. То они перегорели, то вы заменили их на энергоэффективные. Поэтому не спешите выбрасывать старые, ведь из них получится замечательная новогодняя игрушка.



Как сделать новогодние украшения своими руками: снеговик из лампочки

Для изготовления потребуется:

- лампочка;

- белая краска;

- цветные маркеры (черный и оранжевый)

- нитки для вязания и спицы;

- игла, нить;

- клей.

Как сделать:

1. Нужно покрасить лампочку в белый цвет. Для этого сделайте подставку, чтобы было удобно красить, и покройте лампочку двумя слоями белой краски.

2. После того, как краска хорошо подсохнет – нарисуйте маркером глаза, носик и пуговицы.



Как сделать новогодние украшения своими руками: снеговик из лампочки

3. Свяжите шарфик и шапочку спицами. Также можно вырезать эти элементы с фетра, так будет быстрее.

4. Пришейте к шапочки снеговичка петельку, за которую игрушку можно будет вешать.



Как сделать новогодние украшения своими руками: снеговик из лампочки

5. Такую игрушку уже можно вешать на елку, или, например, на вертикальную гирлянду.



Как сделать новогодние украшения своими руками: снеговик из лампочки

Елка из ниток и фетра

Такая елка может стать альтернативой живой елке. Кроме того, она прекрасно украсит рабочий стол.

Для изготовления потребуется:

- картон;

- плотная нить;

- клей;

- фетр, ленты и бусинки.

Как сделать:

1. Сверните из картона конус и закрепите его.

2. Смажьте основу конуса клеем, затем по кругу обмотайте его нитью. Чем грубее нить – тем меньше оборотов нужно будет сделать.

3. Вырежьте из фетра снежинки. Прикрепите ваши снежинки и бусинки на основание елки.

4. Украсьте елку бантиком.



Как сделать новогодние украшения своими руками: елка из ниток и фетра

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Гирлянда "Снегопад"

Эта гирлянда очень проста в изготовлении, но выглядит она очень стильно.



Как сделать новогодние украшения своими руками: гирлянда "снегопад"

Для изготовления потребуется:

- вата;

- белая нить;

- клей и ножницы.

Как сделать:

1. Из ваты скрутите шарики диаметром 4-5 сантиметров. Если шарики будут разного размера – так даже лучше.

2. Сделайте основу, на которой будет висеть ваш "снегопад", – порежьте нить. Закрепить основу можно даже просто к потолку. Для этого просто прикрепите белые нити к потолку скотчем. Длина нить – на ваш выбор. Но чем длиннее – тем лучше и объемнее она выглядит.

3. Каждый шарик смажьте клеем на закрепите на нить. Чем гуще вы будете клеить шарики – тем лучше.

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Ёлка из гофробумаги



Как сделать новогодние украшения своими руками: ёлка из гофробумаги

Для изготовления потребуется:

- картон;

- гофробумагу зеленого цвета

- ножницы, клей;

- ленты, бусинки.

Как сделать:

1. Из картона сверните конус и крепко закрепите.

2. Гофробумагу порежьте на полоски шириной 4-6 сантиметров. Полученную полоску сложите вдвое и сделайте надрезы 1-2 сантиметра, чтобы основа держалась. Порезанную ленту сверните, чтобы получилась "цветочек".



Как сделать новогодние украшения своими руками: ёлка из гофробумаги

3. Основу "цветка" густо смажьте клеем и прикрепите к конусу.

4. Нужно заполнить весь конус, чем плотнее вы наклеите – тем красивее будет выглядеть ваша елка.



Как сделать новогодние украшения своими руками: ёлка из гофробумаги

5. Украсить елку можно лентами и бусинками.

Венок на дверь из шишек

Такая вещь создаст новогоднее настроение не только вам, но и вашим соседям. К тому же себестоимость такого украшения не превысит в 50 гривен. А для его изготовления не требуется никаких особых умений ..



Как сделать новогодние украшения своими руками: венок из шишек

Для изготовления потребуется:

- картон (для основы)

- шишки, орехи, каштаны, желуди;

- белая краска

-клей;

- бантики и шарики.

Как сделать:

1. Вырежьте из картона круг. Размер – на ваш выбор.

3. По кругу прикрепите на основание шишки, орехи, желуди и каштаны. Лучше подойдет силиконовый клей, который будет крепче держать шишки.

3. Оставьте на несколько минут ваш веночик отдохнуть, чтобы клей хорошо схватился.



Как сделать новогодние украшения своими руками: венок из шишек

4. Покрасьте шишки в белый цвет. Для этого достаточно сверху слегка пройтись щеточкой.

5. Прикрепите клеем к веночку шарики и бантики.

6. Повесьте ваш веночек на дверь.

Надеемся, некоторые из этих игрушек украсят ваши дома. Делитесь фотографиями ваших изделий в комментариях.

Желаем хороших новогодних праздников!