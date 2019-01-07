7 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

316 Читати новину українською
7 января 2019 – Рождество Христово 2019 в Украине, что нельзя делать 7 января 2019
Что можно и нельзя делать 7 января / 24 канал

7 января 2019 года христиане отмечают рождение Иисуса Христа. Рождество Христово считается вторым великим праздником после Пасхи. Считается, что как вы проведете Рождество, таким и будет весь предстоящий год. В Рождество мы приветствуем друг друга словами "Христос родился!"и отвечаем на эти слова "Славим Его!".

Рождество в сердцах людей занимает особое место, ведь это праздник любви, тепла, веры, согласия и счастья. В этот день принято ходить в гости и принимать у себя гостей, угощая всякими вкусностями. Человек, родившийся в Рождество, будет счастливым. В качестве талисмана рекомендуют носить яшму.

Читайте также: Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев

Народные приметы на 7 января:

– Если на Рождество вы потеряете какую-то вещь, то вас могут ждать убытки в течение года.

– На небе много звезд – год будет богатым.

– Если найдете вещь – ждите финансового вознаграждения.

– На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.

– Если за рождественским столом вы случайно разлили чай или кофе (спиртное сюда не учитывается), то в скором времени ожидайте приятных новостей и большой успех в ваших начинаниях.

– Впервые придет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.

Что можно делать 7 января

1. Одевайте в это праздничное время светлую и новую одежду.

Что нельзя делать 7 января

1. Нельзя убирать и заниматься домашними делами.

2. В этот святой день в коем случае не разрешается ругаться и кричать.

3. Нельзя в Рождество переезжать в другой дом.

Теги: Рождество Новости культуры LifeStyle Традиции
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
5 января 15:37 5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
856
Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
4 января 17:45 Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
3542
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
4 января 16:30 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
8170
Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
4 января 14:03 Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
Альона Захарова 1954
Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
4 января 10:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
1576
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
3 января 20:30 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
72989
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук