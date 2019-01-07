7 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 января 2019 года христиане отмечают рождение Иисуса Христа. Рождество Христово считается вторым великим праздником после Пасхи. Считается, что как вы проведете Рождество, таким и будет весь предстоящий год. В Рождество мы приветствуем друг друга словами "Христос родился!"и отвечаем на эти слова "Славим Его!".
Рождество в сердцах людей занимает особое место, ведь это праздник любви, тепла, веры, согласия и счастья. В этот день принято ходить в гости и принимать у себя гостей, угощая всякими вкусностями. Человек, родившийся в Рождество, будет счастливым. В качестве талисмана рекомендуют носить яшму.
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Народные приметы на 7 января:
– Если на Рождество вы потеряете какую-то вещь, то вас могут ждать убытки в течение года.
– На небе много звезд – год будет богатым.
– Если найдете вещь – ждите финансового вознаграждения.
– На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.
– Если за рождественским столом вы случайно разлили чай или кофе (спиртное сюда не учитывается), то в скором времени ожидайте приятных новостей и большой успех в ваших начинаниях.
– Впервые придет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.
Что можно делать 7 января
1. Одевайте в это праздничное время светлую и новую одежду.
Что нельзя делать 7 января
1. Нельзя убирать и заниматься домашними делами.
2. В этот святой день в коем случае не разрешается ругаться и кричать.
3. Нельзя в Рождество переезжать в другой дом.