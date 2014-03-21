81-летний Джек Николсон шокировал поклонников внешним видом: фото

Голливудский актер Джек Николсон в 81 год остается привлекательным для многих поклонников. Однако на днях в сеть попали фото, которые шокировали фан-группы звезды.

Все привыкли видеть Джека Николсона с очаровательной улыбкой и шевелюрой. Кроме этого, голливудский актер любит заигрывать со всеми, не скрывая свою харизму.

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Однако все это – в прошлом. 81-летний Джек Николсон изменился до неузнаваемости. Актера сфотографировали папарацци во время одного из баскетбольных матчей. Спортивный поединок знаменитость посетил со своим сыном Рэймондом.

Согласно фото, актер любит смаковать фаст-фуд и заметно поправился. Кроме этого, его роскошная прическа стала довольно странной и неопрятной. Такой вид Джека Николсона изрядно встревожил поклонников актера.

Usher at the Lakers game really asked Jack Nicholson to show him his ticket. Damn Millenials pic.twitter.com/vKXkmIS9YB — gifdsports (@gifdsports) 12 березня 2018 р.

"Он выглядит в соответствии с выбором еды", "Это как другой человек", "Что случилось с Джеком? Выглядит устрашающе", – написали смущенные пользователи сети.

Представитель Голливуда уже давно не снимается в кино и избегает публичных выходов. Все потому, что у Джека Николсона прогрессирует потеря памяти, поэтому он не может продолжать киносъемки.

Кто такой Джек Николсон?Голливудский актер, известный по ролям в фильмах "Сияние", "Отступники", "Лучше не бывает", "Любовь по правилам и без", "Пролетая над гнездом кукушки", "Управление гневом", и др. Джеку Николсону приписывают немало романов, а сам актер является счастливым отцом 5 детей.