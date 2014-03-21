81-летний Джек Николсон шокировал поклонников внешним видом: фото

363 Читати новину українською
Джек Николсон
Джек Николсон / www.zimbio.com

Голливудский актер Джек Николсон в 81 год остается привлекательным для многих поклонников. Однако на днях в сеть попали фото, которые шокировали фан-группы звезды.

Все привыкли видеть Джека Николсона с очаровательной улыбкой и шевелюрой. Кроме этого, голливудский актер любит заигрывать со всеми, не скрывая свою харизму.

Читайте также: Голливудский актер Кит Харингтон изменился до неузнаваемости: фотофакт

Однако все это – в прошлом. 81-летний Джек Николсон изменился до неузнаваемости. Актера сфотографировали папарацци во время одного из баскетбольных матчей. Спортивный поединок знаменитость посетил со своим сыном Рэймондом.

Согласно фото, актер любит смаковать фаст-фуд и заметно поправился. Кроме этого, его роскошная прическа стала довольно странной и неопрятной. Такой вид Джека Николсона изрядно встревожил поклонников актера.

"Он выглядит в соответствии с выбором еды", "Это как другой человек", "Что случилось с Джеком? Выглядит устрашающе", – написали смущенные пользователи сети.

Представитель Голливуда уже давно не снимается в кино и избегает публичных выходов. Все потому, что у Джека Николсона прогрессирует потеря памяти, поэтому он не может продолжать киносъемки.

Кто такой Джек Николсон?Голливудский актер, известный по ролям в фильмах "Сияние", "Отступники", "Лучше не бывает", "Любовь по правилам и без", "Пролетая над гнездом кукушки", "Управление гневом", и др. Джеку Николсону приписывают немало романов, а сам актер является счастливым отцом 5 детей.

Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
613
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 478
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 566
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
733
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 790
Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
24 января 22:01 Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
797
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук