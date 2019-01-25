8 марта "Друга Ріка" сыграет самый большой концерт в своей истории

Песни из последнего альбома "Пирамида" и лучшие хиты группа представит в Киевском Дворце Спорта 8 марта.

Большой концерт поставит точку во всеукраинском туре "Друга Ріка" в поддержку альбома "Пирамида" и одновременно станет подарком от музыкантов киевлянам. Для того, чтобы каждый желающий смог получить свою дозу настоящего украинского рок-н-ролла, на все билеты будет действовать единая цена.

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Фан-зона – 290 гривен

Сектор – 350 гривен



Группа "Друга Ріка" / Пресс-служба

Кроме того, что выступление станет самым большим в истории группы и завершающим в туре, им "Друга Ріка" планирует установить концертный рекорд. А именно попробовать сделать то, чего ранее не делал ни один из украинских исполнителей – собрать наибольший концертный зал страны за месяц.

Каждый год весной все участники группы занимаются одним и тем же вопросом – что дарить любимым? В этом году мы решили объединиться в подарке и сделать его немного масштабнее. К тому же, это значительно облегчит участь других мужчин, которые также находятся в поиске ответа на этот вопрос,

– поделился лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

Обратный отсчет начат, билеты уже в продаже. Покупайте их как подарки, дарите любимым и приходите праздновать начало весны вместе с группой "Друга Ріка". Приобрести билеты вы можете здесь, а следить за событием – в Facebook.



Концерт группы "Друга Ріка" в Киеве / Пресс-служба