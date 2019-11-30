Ахтем Сеитаблаев представил украинский фильм "Киборги" в Стамбуле

В Стамбуле проходят "Дни украинского кино" с 28 ноября по 1 декабря, в рамках которых состоялся показ фильма "Киборги". Представлял украинскую ленту режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Турции. По словам режиссера, "Киборги" представлены почти в 50 странах по всему миру.

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Этот фильм построен на документальном факте о защите нашей Родины. И собственно "киборгами" этих людей назвал враг за то, что они не сдаются, мужественно защищают свою землю, своих детей, свои семьи – и все то, что дорого,

– заявил Ахтем Сеитаблаев.

О чем фильм "Киборги"? Это полнометражный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева о боях в Донецком аэропорту во время вооруженного конфликта на Донбассе. Кинолента рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года.

Кроме того, режиссер вспомнил, как два года назад во время презентации фильма в Гааге один из зрителей спросил, зачем им привезли этот фильм, ведь всем безразлично, что происходит в Украине.

"Все обернулись в его сторону и начали указывать ему, чтобы замолчал, но он спросил снова – зачем показывать этот фильм в стране, где забыли о своих соотечественниках, погибших в самолете рейса МН-17, который сбила Россия? Это было неожиданно. Тогда лишь я понял, что он имел в виду, обращаясь к залу: он хотел сказать, что его соотечественники живут и боятся, чтобы никто не тронул. Но тронут", – сказал Сеитаблаев.



Ахтем Сеитаблаев представил фильм "Киборги" в Стамбуле / Укринформ

Преподаватель истории отделения украинистики Стамбульского университета Александр Середа отметил, что на показе "Киборг" присутствовали его студенты и некоторые из них в слезах ушли из зала.

"Мы обсуждаем события в Украине, они прекрасно знают, что у нас идет война, адекватно воспринимают, понимают, кто эту войну развязал, кто является агрессором", – сообщил преподаватель Стамбульского университета.

"Киборги": смотрите официальный трейлер

Что известно о "Днях украинского кино" в Стамбуле?

Мероприятие длится в течение трех дней в стамбульском районе Бейоглу. Кроме фильма "Киборги" и других, в Турции также был показ фильма Параджанова "Тени забытых предков".

"Мы (жители Турции и Украины, – LifeStyle 24) очень похожие люди, которые распространяют одинаковые взгляды, поэтому наши эмоции очень похожи. Наши две нации имеют общие перспективы, когда мы смотрим эти фильмы... Консульства Бейоглу и украинское посольство в Стамбуле презентует украинские дни. Церемония открытия началась и будет длится три дня с полнометражными и короткометражными фильмами, которые были сняты в течение последнего столетия", – сказал мэр муниципалитета Бейоглу Хайдар Али Йылдыз.



В Стамбуле итед показ украинского книо