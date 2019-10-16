Анна Курникова намекнула на тайную свадьбу с Энрике Иглесиасом

Одна из самых популярных пар США – Анна Курникова и Энрике Иглесиас – тайно поженилась. Такое предположение сделали фанаты и журналисты западных СМИ после того, как бывшая спортсменка изменила свое имя в сети.

Личные блоги уже давно стали публичным полем, где знаменитости часто опровергают слухи или же делают важные заявления. Именно поэтому за страницами голливудских звезд следят миллионы поклонников, которые стремятся первыми узнать последние новости о кумирах. На днях Анна Курникова сумела оказаться в центре всех таблоидов. Бывшая тенисистка впервые добавила к своей фамилии еще одну – Иглесиас, чем спровоцировала немало слухов о тайной свадьбе и волну поздравлений.

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Пока что представители знаменитой пары не комментируют информации о браке, которая распространилась в сети. Кроме этого, не могут найти и фото с возможной тайной церемонии.



Анна Курникова изменила имя в Инстаграме и спровоцировала слухи о свадьбе / Скриншот

В то же время Энрике Иглесиас в очередной раз очаровал фанатов нежными кадрами с детьми. Артист показал, как двойняшки Николас и Люси проверяли его спортивную форму. Малыши трогали идеальный пресс артиста, вызывая у него щекотки.

Что известно об отношениях Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой?

Еще в 2001 году зажигательный певец Энрике Иглесиас объявил об отношениях с российской теннисисткой Анной Курниковой. Пара познакомилась на съемках клипа Escape и с тех пор каждый раз попадала в новости западных СМИ. Однако роман Иглесиаса и Курниковой был очень непростым: журналисты получали информацию о разрыве отношений, беременности экс-теннисистки и даже нетрадиционной ориентации Энрике. Однако все слухи развеялись, когда знаменитости стали родителями и поселились в роскошном поместье в Майами.



В одном из интервью Энрике Иглесиас признался, что не хочет идти к алтарю. "Я никогда не думал и не думаю, что свадьба может что-то изменить в отношениях. Так сложилось, возможно, потому, что мои родители давно разведены. И для меня свидетельство о браке – это просто клочок бумаги и больше ничего", – заявлял он. Поэтому инсайдеры говорят, что Энрике Иглесиас вряд ли мог пойти к алтарю.