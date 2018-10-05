Блогер Кьяра Ферраньи показала детское фото с сестрами

Знаменитая итальянская блогер Кьяра Ферраньи показала поклонникам в социальных сетях, как она выглядела в детстве вместе со своими сестрами: старшей Франческой и младшей в семье Валентиной.

Архивные снимки итальянка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Фотографии с сестрами Ферраньи были сделаны в 1994 году. На нем 7-летняя Кьяра (справа) позирует со своей младшей сестрой Валентиной и старшей Франческой. Что интересно, до сих пор поклонники называют сестер очень похожими друг на друга. В комментариях фанаты обратили внимание на голубые глаза девушки.

"Сестры Ферраньи, 1994", – подписала фотографию Кьяра.



Франческа (слева), Кьяра (справа) и Валентина (самая младшая снизу) Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni

Все члены семьи Ферраньи очень близки друг с другом и часто собираются на все праздники вместе. Валентина более похожа на Кьяру тем, что также пытается активно вести свой блог в Instagram и часто выходит с сестрой на публичные мероприятия. На днях младшая из семейства Ферраньи впервые в жизни снялась для обложки глянцевого журнала Cosmopolitan.

В то же время старшая сестра Франческа связала свою жизнь с медициной. Женщина работает дантистом и чаще всего публикует снимки, которые связаны с работой, семьей и ее любимым мужчиной.