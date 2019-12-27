Боевик об украинских патриотах "Экс": в сети появился официальный постер к фильму

Украинский кинематограф пополняется отечественными боевиками, снятыми на реальных событиях. Отличный наглядный пример – криминальная лента "Экс", которая уже в январе 2020 года выйдет на большой экран.

Съемками криминального боевика "Экс" занимается компания "Т.Т.М." при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Так, вся информация о фильме и первый официальный постер к ленте появились на официальной странице Госкино в фейсбуке.

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В центре сюжета фильма "Экс", снятого на реальных событиях, возникает группа молодых украинских подпольщиков УВО (Украинская военная организация, – LifeStyle 24), которые готовят так называемый "экс" – экспроприационный акт.



Постер к фильму "Экс" / Facebook / Госкино

Четверка друзей по прозвищу Черный, Зюк, Явор и Терен – постанцы, которые планируют ограбление почтового отделения для нужд сопротивления почты в городке Городок (тогда Грудек Ягеллонски, – LifeStyle 24) в 1932 году. Однако их, казалось бы, детально продуманный план терпит неудачу. Подпольная операция неожиданно для них превращается в кровавую бойню, в которой погибает часть бойцов. А тех, кто выжил, преследует польская полиция. Повстанцам сложно бороться после поражения, однако они еще не знают, что именно это фиаско обернется для них победой.

Главные роли в фильме сыграют актеры, для которых съемки в фильме "Экс" стали дебютными. Роль персонажа с псевдонимом Черный сыграл Орест Пастух, Явора – Виталий Гордиенко, а Зюка и Терена – Роман Крывдык и Василий Колесник.

Премьера боевика "Экс" запланирована на 23 января 2020 года.

Экс: трейлер к фильму смотреть онлайн