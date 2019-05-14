Броши как тренд: история и политика украшения, модные цвета и тематика-2019

Выражением "Детали решают все" никого не удивишь. А когда эти слова касаются одежды, которая создает о человеке определенное впечатление и показывает эмоции, прислушиваться к ним стоит еще внимательнее. Едва ли не самыми выразительными в нашем гардеробе являются аксессуары, в частности, броши.

О том, откуда берет свои истоки мода на ношение этого украшения, как компоновать его с нашим нарядом и какие цвета и формы такой выигрышной детали актуальны в грядущем весенне-летнем сезоне, LifeStyle24 рассказала основательница бренда украшений "Modni Shtychky" Наталья Юрчак.

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История возникновения броши

Сегодня броши полноценно вернулись в моду и сейчас находятся едва ли не на пике популярности среди аксессуаров. Для тех, кто думает, что они – творение последнего десятилетия, они ошибаются. "История такого украшения достигает еще бронзового века, то есть это 3 тысячелетие до нашей эры! Как только человек надел на себя тогдашний наряд и задумался, чем бы можно было его скрепить, тогда и появились броши. Сначала вместо них служили растительные шипы, кости и зубы животных. А когда человечеству в эту же эпоху подчинился металл, такую ​​деталь начали производить и из него", – говорит эксперт.



Мадам де Севинье и ее знаменитая брошь-бант / Pinterest

Чтобы предстать перед модницами в современном виде, брошь эволюционировала через тысячелетия, меняя не только свои форму и размеры, а также названия. В Древней Греции и Риме ткань на плечи закрепляли фибулами, а нарядными шпильками – аграфами скрепляли края и воротники одежды в эпоху Средневековья. "Отдать должное в истории брошей должны французской писательнице Мари де Севинье. Именно она в 17 веке создала этот аксессуар в том виде, который мы привыкли видеть. Своим фирменным бантом она произвела настоящий фурор среди тогдашних дам! Затем ношение этого аксессуара затихло.

А в начале нынешнего века броши реанимировал модный дом Chanel, прикрепив их к юбкам моделей во время одного из показов. С тех пор такое украшение в своих коллекциях используют практически все модельеры", – объясняет основательница бренда "Modni Shtychky".

Броши в политике

Оказывается, броши – это не только деталь, которая делает в нашем образе акцент, добавляет яркость или демонстрирует особенность стиля. В том же Ренессансе этот аксессуар уже имел свой "язык". Например, тогдашние женщины цепляли на свою одежду брошь-цветок, таким образом намекая понравившемуся мужчине на встречу. "Теперь ношение этого украшения имеет и политический подтекст, через него на важных встречах женщины-политики посылают определенные месседжи. В свое время на платья и костюмы броши цепляла Маргарет Тэтчер, сейчас их одевают Елизавета II, Мишель Обама и Юлия Тимошенко.

Однако основательницей "языка брошей" принято считать государственную секретаршу США при Билле Клинтоне – Мадлен Олбрайт (автор книги "Читайте мои броши, это ювелирная дипломатия" – LifeStyle24). Закрепляя перед визитом или собранием то или иное такое украшение, она показывала свои намерения относительно определенного политика или вопроса", – отмечает Наталья Юрчак. Например, на встречу к министру иностранных дел Ирака она пришла со "змеей", ведь перед этим тогдашний диктатор Саддам Хусейн обозвал ее гадюкой. А 5 лет назад, посетив президентские выборы в Украине, она надела брошь-ключи, показала, что украинцы открыли дверь в новое будущее.



Мадлен Олбрайт – женщина-политик, которая проявляла свои намерения через броши / Twitter

"Сейчас брошь цепляют не только на воротник"

Если мы просмотрим на изображения первых брошей или даже тех, которые сегодня на свой наряд цепляют политики, то заметим, что они, в основном, имеют одинаковое расположение. "Сегодня же способы ношения этого украшения кардинально изменились. Если раньше ее большую было принято прикреплять только на воротнике, а маленькую – на 10 сантиметров ниже плеча, то теперь такой аксессуар можно надевать где угодно. К примеру, на шапке, воротнике пальто или куртке, на лацкане пиджака или на платье. Цепляют их даже на юбки и брюки, рубашки и майки, сумки и обувь. и необязательно по одной, носить можно даже несколько брошей. Однако, стоит подбирать одну тематику", – советует эксперт.



Брошь модно цеплять и на верхнюю одежду – пальто или шарф​ / "Modni Shtychky"



Брошь станет ярким украшением для сумки или даже гаджета​ / "Modni Shtychky"



Вариант с ношением нескольких брошей в одной тематике / "Modni Shtychky"

Однако она предостерегает: важно не перестараться и не цеплять на себя все и сразу. "Вряд ли массивные серьги и широкие браслеты с несколькими брошами будут выглядеть привлекательно. Поэтому выбирайте пусетные украшения для ушей и деликатные аксессуары для запястья", – рассказывает основательница бренда "Modni Shtychky".

"Брошь – это не всегда из металла"

Как мы уже упоминали, после покорения металла человечество начало изготавливать из него как орудия труда, так и украшения. Сегодня же сплавы из золота, серебра и меди, а также драгоценные камни часто уступают другим материалам, из которых делают и броши. "В производстве своих аксессуаров мы используем эко-кожу, мех, бархат, чешский бисер. Также делаем вставки из циркония и хрусталя, они сверкают и переливаются, как бриллианты. А еще их в состоянии купить больше людей", – рассказывает Наталья Юрчак.



Брошь-птичка из бархата и хрусталя / Instagram / @yuliia_devda

Актуальные цвета и тематика брошей

Как говорит наш эксперт, брошь является самодостаточным аксессуаром, который еще и иногда усиливает цветовую гамму нашего образа. "С помощью такого украшения вы смело можете сделать контраст. Да и цвета выбирайте, какие хотите, четких границ здесь нет. Относительно тематики этой детали, то в моде сейчас цветы, животные, букашки, в частности пчелки, бабочки, жучки, а также птицы и рептилии. Популярны сегодня броши в виде сердец и геометрических фигур. В конце концов, какой бы мы не выбрали стиль одежды, в нем должна быть идея, которая раскрывает другим наше настроение, индивидуальность и внутренний мир. Как по мне, брошь служит именно для этого" , – уверена эксперт.



Брошь-единорог​ / "Modni Shtychky"



Один из трендов – броши в виде сердец​ / "Modni Shtychky"



Растительная тематика популярна среди брошей​ / "Modni Shtychky"