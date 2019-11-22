Через 2 недели после выкидыша: Алек Болдуин с женой совершили публичный выход

61-летний голливудский актер Алек Болдуин и его 35-летняя жена Хилария потеряли ребенка на ранних сроках беременности. Это уже второй выкидыш, который пара пережила за последний год. Однако не прошло и 2 недель, как супруги красовалось на красной дорожке.

Знаменитости стали приглашенными гостями на гала-вечере Американского музея естественной истории, что в Нью-Йорке. Алек и Хилария Болдуин охотно красовались перед камерами, не подавая и виду, что у них произошла личная трагедия. Для светского выхода фитнес-тренерша выбрала роскошное приталенное платье, верх которого был расшит камнями. Лаконичные украшения, идеальная укладка волос и макияж завершили образ Хиларии Болдуин.

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Как известно, весной 2019 года Болдуин и Хилария потеряли пятого ребенка. Тогда женщина сложно пережила новость о выкидыше, а после тщательного обследования заявила, что ребенок не имел шансов выжить. Однако уже через несколько месяцев после потери голливудские супруги вновь готовилось к пополнению в семье. В октябре 2019-го пара заявила, что у них будет еще одна дочь. В заметке Хилария призвала всех женщин продолжать жить после такой особой трагедии. На четвертом месяце беременности сердце нерожденного ребенка Алека Болдуина остановилось.

Я делаю все, что в моих силах... Считаю, что, когда вы сталкиваетесь с трудностями, важно как можно скорее признать: это все было в реальности. Чем больше вы об этом будете говорить и отождествлять с реальностью, тем проще преодолеть боль,

– поделилась Хилария.

В то же время Болдуин на мероприятии заявил, что у него с Хиларией таки будет пятый ребенок. Пока же пара воспитывает 4 потомков, а у актера есть еще одна дочь от первого брака с Ким Бейсингер.